第2次“金特会”哪里办？特朗普：考虑三四个地点

综合报道，美国总统特朗普9日表示，他已准备在短期内和朝鲜最高领导人金正恩举行第二次会谈，目前在考虑三至四个可能的会面地点，其中一个可能是位于佛罗里达州的海湖庄园。
据报道，特朗普当天在白宫椭圆形办公室指出，美国国务卿蓬佩奥日前在平壤与金正恩进行了良好对话。他还表示，与金正恩的第二次会谈“很可能”不会在新加坡举行，正在考虑多个地点。
“他可能会喜欢海湖庄园，我也很喜欢，但我们看看吧。我们正在讨论三到四个地点。”特朗普说。
此外，特朗普也没有排除他可能会前往朝鲜和金正恩进行会晤的可能性。“我认为最终我们会在美国土地上和他们的土地上进行多次会晤。时间不会太远了了，我们正在安排。”
特朗普也表示，希望可以撤销对朝制裁，但前提是美朝双方在无核化上达致一些成果。
此外，特朗普当天在另外一个场合表示，他和金正恩的第二次会谈将在美国11月中期选举后举行。
另一方面，刚结束对亚洲访问返回华盛顿的国务卿蓬佩奥9日下午表示，他的这次朝鲜之行取得了“真正的进展”，美国向朝鲜半岛无核化的目标又迈进了一步。
“虽然我们还有很长的路要走，还有很多工作要做，但我们可以预见，我们将会最终实现目标，就是朝鲜完全且可验证的无核化。”蓬佩奥在白宫向记者们表示。
蓬佩奥表示，他将在不久后宣布关于第二次“金特会”的相关安排。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost