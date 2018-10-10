第2次“金特会”哪里办？特朗普：考虑三四个地点

综合报道，美国总统特朗普 9 日表示，他已准备在短期内和朝鲜最高领导人金正恩举行第二次会谈，目前在考虑三至四个可能的会面地点，其中一个可能是位于佛罗里达州的海湖庄园。

据报道，特朗普当天在白宫椭圆形办公室指出，美国国务卿蓬佩奥日前在平壤与金正恩进行了良好对话。他还表示，与金正恩的第二次会谈 “ 很可能 ” 不会在新加坡举行，正在考虑多个地点。

“ 他可能会喜欢海湖庄园，我也很喜欢，但我们看看吧。我们正在讨论三到四个地点。 ” 特朗普说。

此外，特朗普也没有排除他可能会前往朝鲜和金正恩进行会晤的可能性。 “ 我认为最终我们会在美国土地上和他们的土地上进行多次会晤。时间不会太远了了，我们正在安排。 ”





特朗普也表示，希望可以撤销对朝制裁，但前提是美朝双方在无核化上达致一些成果。

此外，特朗普当天在另外一个场合表示，他和金正恩的第二次会谈将在美国 11 月中期选举后举行。

另一方面，刚结束对亚洲访问返回华盛顿的国务卿蓬佩奥 9 日下午表示，他的这次朝鲜之行取得了 “ 真正的进展 ” ，美国向朝鲜半岛无核化的目标又迈进了一步。

“ 虽然我们还有很长的路要走，还有很多工作要做，但我们可以预见，我们将会最终实现目标，就是朝鲜完全且可验证的无核化。 ” 蓬佩奥在白宫向记者们表示。

蓬佩奥表示，他将在不久后宣布关于第二次

“

金特会

”

的相关安排。

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