蓬佩奥称朝准备接受国际核查 外媒：并未获得拆除核武承诺

外媒称，美国国务卿迈克 · 蓬佩奥 8 日表示，美朝无核化谈判已取得 “ 重大进展 ” 。





据合众国际社 10 月 8 日报道，蓬佩奥 7 日第四次访问平壤，与朝鲜最高领导人金正恩举行会谈，讨论了清除朝鲜核武器的措施。





报道称，平壤会谈结束后，蓬佩奥当天晚些时候前往首尔向韩国总统文在寅简要通报了他与金正恩的会谈情况，但并未向媒体披露细节。





韩国总统办公室发言人称，蓬佩奥告诉文在寅，朝鲜将邀请核查小组确认丰溪里核试验场的拆除情况。





另据报道，刚刚访问平壤的美国国务卿蓬佩奥 8 日表示，朝鲜最高领导人金正恩准备允许国际检查人员前往朝鲜的核与导弹试验场进行核查。专家认为，若能成真，这将是美朝无核化谈判中迈出的重要一步。





报道称，蓬佩奥 7 日在平壤与金正恩会晤，重点讨论了推进朝鲜半岛无核化的问题，并为金正恩与美国总统特朗普举行第二次峰会铺路。





蓬佩奥当天即从平壤前往首尔， 8 日再从首尔飞至北京。他在动身之前向媒体透露，金正恩准备允许国际检查人员前去核查朝鲜的核与导弹试验场，目前双方正在就礼宾和交通等 “ 技术性 ” 问题进行协商。一旦达成共识，国际检查人员就将前往丰溪里核试验场和东仓里导弹发动机试验场。





报道称，朝鲜 5 月对外宣布废弃了丰溪里核试验场，但是当时拒绝邀请专家到现场验证，因此被外界怀疑为 “ 政治秀 ” 。金正恩在 6 月于新加坡举行的峰会上，也向特朗普承诺将关闭东仓里导弹发动机试验场。东仓里试验场到底有没有关闭，至今也没有得到确认。





分析人士指出，接下来只要观察朝鲜如何处理丰溪里和东仓里试验场，就能确认金正恩对于去核化的真实立场。





报道称，蓬佩奥 7 日从平壤前往首尔后，同韩国总统文在寅会面。他告诉文在寅，他同金正恩会谈的内容包括朝鲜将采取的无核化措施、让美国政府见证弃核过程，以及美国将采取的 “ 相应措施 ” 。





此外据美国《纽约时报》网站 10 月 8 日报道，美国国务卿蓬佩奥 7 日会见了朝鲜最高领导人金正恩，试图让他采取无核化措施，并就他与美国总统特朗普的另一场峰会进行安排。以下是蓬佩奥从会谈中得到以及没有得到的四件事。





特朗普和金正恩将很快会面





蓬佩奥访问之后，特朗普与金正恩进行二次会面的希望增加了。





韩国总统文在寅在蓬佩奥访朝之后从他那里得到了情况通报。文在寅表示，朝鲜和美国同意 “ 尽早 ” 举行二次峰会，跟进 6 月在新加坡达成的措辞模糊的朝鲜无核化协议。





不过蓬佩奥离开朝鲜时，并没有就他的部门所说的 “ 即将举行的二次峰会 ” 确定时间和地点。他将此事留给了美国新任对朝政策特别代表斯蒂芬 · 比根以及朝鲜外务省副相崔善姬。

朝鲜同意外部核查人员进入





蓬佩奥访问之后，华盛顿宣布金正恩已经同意邀请核查人员前往丰溪里核试验场确认 “ 它已经不可逆地被拆除了 ” 。





报道称，今年 5 月，朝鲜摧毁了丰溪里地下隧道网络。它允许国际媒体记者拍摄工程师炸毁隧道，但是禁止外界专家或核查人员进入，人们质疑它是否仅仅摧毁了隧道入口，以便日后重启并进行更多核试验。





美国国务院并未说明何人将进行核查。不过文在寅办公室表示，蓬佩奥和金正恩讨论了 “ 美国政府 ” 对朝鲜弃核举措的 “ 观察 ” 。





朝鲜在寻求美国妥协上取得进展





朝鲜表示，只有华盛顿采取 “ 相应 ” 措施，作出安全保证，确保特朗普在新加坡向金正恩承诺的 “ 持久稳定的和平 ” 能够实现，朝鲜才会进行弃核。





没有获得拆除核武器的承诺





华盛顿和平壤有关此次会谈的声明均未提及朝鲜会运走可裂变材料或废弃核武库，包括核弹头及其投掷系统。

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