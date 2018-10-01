世界杯小组赛或取消平局改为点球定胜负

外媒称，日本队在2018年俄罗斯世界杯上晋级八分之一决赛的方式引发全世界热议。小组赛结束后，日本队和塞内加尔队同积4分，两队总进球数和总净胜球数也相同，但日本队凭借“公平竞赛”规则，以黄牌较少的优势（4张）力压塞内加尔队（6张）晋级。
据阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网9月27日报道，有消息称，国际足联（FIFA）制订了一项计划，目的是让2026年美加墨世界杯小组赛阶段不会出现平局的情况。如果比赛常规时间两队战平，则以点球决胜负。
国际足联一名工作人员在接受英国《太阳报》记者采访时说：“点球可能会成为确保我们在面对比赛平局时不出现问题的手段。”
报道称，日本队之所以能晋级是因为比塞内加尔队少得两张黄牌，因此国际足联才考虑，如果小组赛阶段90分钟比赛结束后出现平局的情况，以点球作为最终评判标准。
新规或从2026年世界杯开始实行。此外，2026年世界杯还将把晋级决赛圈的国家队数量从32支增加至48支。然而，如果国际足联主席因凡蒂诺能在2022年卡塔尔世界杯中实现增加球队数量的目标，那么通过点球消除平局的方式可能也会被列入考虑。
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