世界杯小组赛或取消平局改为点球定胜负

外媒称，日本队在 2018 年俄罗斯世界杯上晋级八分之一决赛的方式引发全世界热议。小组赛结束后，日本队和塞内加尔队同积 4 分，两队总进球数和总净胜球数也相同，但日本队凭借 “ 公平竞赛 ” 规则，以黄牌较少的优势（ 4 张）力压塞内加尔队（ 6 张）晋级。

据阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网 9 月 27 日报道，有消息称，国际足联（ FIFA ）制订了一项计划，目的是让 2026 年美加墨世界杯小组赛阶段不会出现平局的情况。如果比赛常规时间两队战平，则以点球决胜负。

国际足联一名工作人员在接受英国《太阳报》记者采访时说： “ 点球可能会成为确保我们在面对比赛平局时不出现问题的手段。 ”

报道称，日本队之所以能晋级是因为比塞内加尔队少得两张黄牌，因此国际足联才考虑，如果小组赛阶段 90 分钟比赛结束后出现平局的情况，以点球作为最终评判标准。

新规或从

2026

年世界杯开始实行。此外，

2026

年世界杯还将把晋级决赛圈的国家队数量从

32

支增加至

48

支。然而，如果国际足联主席因凡蒂诺能在

2022

年卡塔尔世界杯中实现增加球队数量的目标，那么通过点球消除平局的方式可能也会被列入考虑。

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