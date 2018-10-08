朝鲜党报刊文盛赞中朝传统友谊 纪念中朝建交69周年

朝鲜《劳动新闻》 10 月 6 日刊登文章，题为《纪念朝鲜和中国建立大使级外交关系 69 周年》。现将文章摘编如下：





朝中建交是使朝中两国人民友好关系发展到更高阶段的划时代契机。





历史上，朝中两国人民在反对帝国主义侵略者并肩作战、互相帮助的过程中建立友谊，增进了纽带。金日成主席在抗日年代里与中国革命家携手，一起闯过生死考验。





日本战败后，在中国爆发国内战争时，两国革命家和人民依然共同战斗，进一步增进了同志情义和友谊。





朝中两国军民在伟大的祖国解放战争时期也在一个战壕里进行战斗。





朝中友谊在任何困难和考验中也毫不动揺，一代接一代地日益加强和发展。





如今，朝中友谊之花在两国领导人的深切关注下更加盛开。





今年以来，金正恩同志的历史性三次访华，为大力推动并蓬勃发展两党两国的战略选择 —— 朝中友谊打造了坚实基础。





今天，顺应时代的要求，要进一步提升并发展朝中传统友好关系，是朝鲜党和政府的坚定立场。





中国党和政府也重视两国友好合作关系，表示愿努力把它出色地维护好、发展好的立场。





在两国人民的共同努力下，战无不胜的朝中友谊历史将一如既往延绵不绝。

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