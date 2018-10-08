孟宏伟失踪前曾发给妻子警示信息

中纪委和国家监察委员会说，国际刑警组织主席、中共公安部副部长孟宏伟因为涉嫌违法被调查。





中纪委和国家监察委员会周日（10月7日）深夜近12点在其网站上发布公告说，孟宏伟涉嫌违法，目前正接受国家监察委员会的监察和调查。





此前全球各大媒体报导了孟宏伟在从法国返回中国之后失踪的消息。周日稍早，孟宏伟的妻子在法国里昂告诉媒体，自从9月25日之后她就没有丈夫的消息了。她说，25日当天，孟宏伟曾发给她一把刀的图片。她认为这是警告她，自己身处危险。





在发出刀图片四分钟之前，孟宏伟发短信说：“等我电话。”但是发出刀的图片之后，他就再也没有消息了。





《南华早报》引述分析家说，北京不惜以危及外交关系的方式来抓捕孟宏伟，暗示此事关系重大。





伦敦SOAS中国研究所主任曾锐生说，鉴于孟宏伟的高级职务，任何拘捕他的决定一定是来自中共最高层。





孟宏伟在2016年被任命为国际刑警组织主席，任期到2020年。他在2004年被周永康提拔为中共公安部副部长。周永康2015年以受贿等罪名被判无期徒刑。





孟宏伟负责的工作包括毒品控制、反恐、边境控制、移民和国际合作，也担任中共海警局长。





但是孟宏伟今年4月被撤销公安部党委委员职务，此举引发外界对他的政治前途的猜测。

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