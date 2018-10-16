专家称世界进入“地缘政治衰退”：美国主导的世界秩序在终结

台媒称，声誉卓著的政治分析师布雷默在新加坡举行的澳盛金融及财政论坛上说： “ 地缘政治衰退讲来很简单，就是美国领头的世界秩序告终，而我们还不知道谁会取代它。 ”





据台湾 “ 中央社 ” 报道，身为美国欧亚集团创办人暨总裁的布雷默指出，新的全球经济衰退，会让整个世界变得更碎片化。他说： “ 我现在很担心下次衰退来临，现在已经没有这么多免费的流动性了，当企业缩衣节食时，麻烦就来了。换句话说，受政治影响的下一次经济衰退，会变得更分散。 ”





他说，现在政治乱象的主要原因，是因为地缘政治秩序不再由美国及其盟国所掌握。美国及欧洲国家的关系正在衰退，而后者在全球舞台上的政治影响力大不如前。他也点出了中国崛起，以及新兴市场变得越来越重要。





他表示： “ 美国对于输出民主越来越不感兴趣，现在有个论点是美国在输出民粹。 ” 他特别点名了意大利现在组成的反建制政府。





他总结表示： “ 这就是为什么我们陷入了地缘政治衰退，因为过去 25 年美国打下的国际根基，一一被拔起。 ”





布雷默还提到，近期的全球风险在于黑客攻击， “ 这会炸烂我们 ” 。他特别提到去年 NotPetya 勒索病毒，让全球许多企业瘫痪，船运巨擘马士基航运公司就因此暂停营运。





报道称，英美将矛头指向俄罗斯，说其目的是要打击乌克兰。布雷默则说：

“

俄罗斯才不想打击那些企业，他们根本不在意。

”

Twitter

sgnypost





