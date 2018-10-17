25年来首次 纽约周末全城“零枪击”警察奔走相告

10 月 15 日，纽约市警察局表示，上周末纽约市五大区均没有发生枪击事件，这是自 1993 年以来纽约市第一个没有发生枪击事件的周末。

纽约市警察局长奥尼尔（ James O‘Neill ）表示，上个周五到周日（ 12 至 14 日），警察局没有接到任何枪击或凶杀案的报案，所有纽约人应该为此感到骄傲。





随后，纽约警察局巡警主管哈里森（ Rodney Harrison ）发推特表示 “ 这是二十多年来未曾达到的里程碑 ” 。





据美国《时代》杂志 16 日报道， 15 日上午，纽约市警官学院在曼哈顿麦迪逊花园广场（ Madison Square Garden ）举行毕业典礼，纽约市长白思豪（ Bill de Blasio ）在毕业典礼上也向在场所有毕业生传达了这一好消息，称 “ 这座拥有 860 万人口的城市，连续三天没有一次射击 ” ，是 “ 非凡的成就 ” 。





警方表示，上周最后一次枪击事件发生在上周四（ 10 月 11 日）上午 11 点 30 分左右。一名 25 岁男子在纽约东 98 街（ East 98th Street ）和 J 大道（ Avenue J ）附近遭到枪击。

但好景不长，本周一（ 15 日）下午 1 点左右，一名男子在水渠大道（ Aqueduct Avenue ）遭到枪击，该枪击事件的发生导致纽约市 “ 零枪击 ” 迅速被打破。据警方称，该枪击事件细节尚不清楚，目前受害男子没有生命危险。

据警方表示，纽约市持续近 98 小时没有发生枪击事件，是 25 年以来最好的成绩。与此同时，整个城市的枪击事件都在减少。

根据纽约警察局

10

月

7

日公布的最新犯罪数据，从

2018

年开始截至目前，纽约市已经发生了

600

起枪击事件，与去年同期相比下降了

2%

。

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