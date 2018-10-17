25年来首次 纽约周末全城“零枪击”警察奔走相告

10月15日，纽约市警察局表示，上周末纽约市五大区均没有发生枪击事件，这是自1993年以来纽约市第一个没有发生枪击事件的周末。
纽约市警察局长奥尼尔（James O‘Neill）表示，上个周五到周日（12至14日），警察局没有接到任何枪击或凶杀案的报案，所有纽约人应该为此感到骄傲。
随后，纽约警察局巡警主管哈里森（Rodney Harrison）发推特表示“这是二十多年来未曾达到的里程碑”。
据美国《时代》杂志16日报道，15日上午，纽约市警官学院在曼哈顿麦迪逊花园广场（Madison Square Garden）举行毕业典礼，纽约市长白思豪（Bill de Blasio）在毕业典礼上也向在场所有毕业生传达了这一好消息，称“这座拥有860万人口的城市，连续三天没有一次射击”，是“非凡的成就”。
警方表示，上周最后一次枪击事件发生在上周四（10月11日）上午11点30分左右。一名25岁男子在纽约东98街（East 98th Street）和J大道（Avenue J）附近遭到枪击。
但好景不长，本周一（15日）下午1点左右，一名男子在水渠大道（Aqueduct Avenue）遭到枪击，该枪击事件的发生导致纽约市“零枪击”迅速被打破。据警方称，该枪击事件细节尚不清楚，目前受害男子没有生命危险。
据警方表示，纽约市持续近98小时没有发生枪击事件，是25年以来最好的成绩。与此同时，整个城市的枪击事件都在减少。
根据纽约警察局10月7日公布的最新犯罪数据，从2018年开始截至目前，纽约市已经发生了600起枪击事件，与去年同期相比下降了2%。
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