台湾家属抱骨灰坛一路喊“妈妈” 被告知装错骨灰

台湾屏东市立殡仪馆近日发生了一起乌龙事件，当天有两名死者都是单名，火葬场员工未仔细确认死者身份，而错置骨灰，等到家属将骨灰坛送至纳骨塔后，员工才发现出大事了，赶紧告知家属并协助更换新的骨灰坛，市公所也包红包道歉，才平息家属的怒气。





根据台湾媒体报道，丧家当时到纳骨塔安置好骨灰坛，岂料一个半小时后，突然接到火葬场员工的通知，才知道一路喊着 “ 妈妈 ” 的骨灰，竟然是位陌生人，家属气愤表示 “ 我一路一直喊妈妈，结果这骨灰不是自己的妈妈 ” 。

承办的礼仪公司业者沈姓男子也表示，他经营公司超过 30 年，第一次听到这种离谱事，骨灰因外观相同，只能确认骨头数量，而帮忙的骨灰坛业者也说 “ 依照民俗，骨灰坛应该要换新的，差不多要一天的作业时间 ” 。





屏东火葬场可同时进行 4 具遗体的火化作业，从 “ 棺木入炉 ” 、 “ 火化冷却 ” 、 “ 装盘捡骨 ” 等流程，只有工作人员可以进出，屏东市公所的民政科长吴惠玲也表示 “ 同仁真的昰疏忽了 ” ，火化的棺木、火炉及装骨灰的盘子上都有标名字，工作人员只看到名字为两个字就装进骨灰坛中，并未仔细确认身份。

最后，市公所将骨灰重新装瓮，惩处失职人员，并依习俗包红包给丧家，丧家也不再追究。而即日起，屏东市公所的作业模式，更改为必须

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人交叉比对，复检无误后，才能将骨灰坛给家属，以避免犯相同的大错。

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