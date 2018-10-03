日本自卫队作战计划出炉:美航母支援下在东海夺岛

据 2017 年 8 月日本军事刊物《陆战研究》透露，日本自卫队统合幕僚监部已于同年 8 月下旬（具体时间点不详）拟制完成 “ 战时东海方向力量运用想定 ” （以下简称 “ 想定 ” ）。

文章称，按照 “ 想定 ” ，当日本与 “ 周边国家 ” 在东海方向（即日本西南地区）处于战争状态时，自卫队将迅速组建 “ 西南方面联合作战部队 ” ，首先抵御敌国导弹攻击，随后与驻日美军共同实施网络战、防空战、反潜战，以 “ 夺取制海空权 ” 为目标。随后进入 “ 夺岛 ” 作战阶段，派遣两栖作战旅对敌占岛屿实施登陆，其后出动以应急机动团为核心的机动师或旅投送至岛屿参战，如有必要，机动部队的预备队或陆上总队直属部队将赶赴一线增援。

统合幕僚监部在 “ 想定 ” 中强调，周边国家一旦决心与日本开战，或首先对日本政治、军事、经济领域发起网络攻击，对政府和国民进行心理震慑，试图引发国民厌战情绪，并出动特种作战部队潜入日本各地重要基础设施展开物理破坏。同时为了限制自卫队战斗力的发挥，敌方将发射大量弹道导弹和巡航导弹对日本的机场、港湾、军事基地、雷达站等重要作战基础设施进行饱和攻击，同时出动两栖部队攻占部分西南岛屿，夺取制海空权，阻止日美海空部队在第一岛链的活动。为此自卫队将首先出动陆海空联合反倒部队实施防空反导作战，以确保本土中心城市、军事基地及相关重要基础设施免遭导弹攻击或将遭袭受到的损失降至最低限度。

“ 想定 ” 还称，统合幕僚监部认为东海方向作战指导并非死守岛屿或夺回被占岛屿，而是夺取并保持东海的制海空权。一旦东海方向形势紧张，空自将分别从本土调集 F-15 战机和 F-2 战机、从本土浜松基地和三泽基地调集 E-767 和 E-2C 预警机同时进驻那霸基地，增强航空力量。同时本土的 C-130 运输机将向冲绳岛投送人员和装备。与此同时，海自驱逐舰和潜艇或将于第一时间出动增援东海方向，与空自构筑一体化作战体系的，大隅级运输机将搭载重装备开抵冲绳，本土的 P-3C 固定翼巡逻机飞赴那霸机场。





《陆战研究》刊文指出，冲绳岛一旦遭到弹道导弹或巡航导弹攻击，驻日美军可能参战。美军驻日本本土三泽基地的 F-16 战斗机或将飞抵冲绳，位于冲绳的美军嘉手纳空军基地配备了 F-15 战斗机、 E-3B 预警机、 KC-135R 空中加油机等各型飞机。

文章称，与此同时驻日本本土的美海军航母打击群可能增援冲绳。驻日美军横须贺基地常年部署 “ 里根 ” 号航母打击群，配备 4 支 F/A-18E/F 型战斗攻击机飞行队（共 46 架）、 EA-18G 电子战飞机 6 架、 E-2D 预警机 5 架。其中 EA-18G 电子战飞机主要对敌国雷达站实施电子干扰， F/A-18E/F 则攻击敌航空基地。航母打击群所属的提康德罗加级导弹巡航舰和 “ 伯克 ” 级导弹驱逐舰则向敌航空基地发射巡航导弹。随后美军关岛基地的 B-52 、 B-1B 、 B-2 等各型轰炸机同时升空轰炸敌航空基地，而位于冲绳岛嘉手纳的 KC-135R 型空中加油机则为轰炸机实时输油以确保其续航和持续作战能力。

自卫队认为，夺取制海权的战斗应与确保制空权的战斗一体化同时遂行。海自联合舰队与美海军巡洋舰、驱逐舰实施联合作战，立体化开展防空反导战、反舰作战和反潜战，海自设想其 P-3C 反潜巡逻机将在反潜战中发挥重要作用，具备 “ 压倒性优势 ” ，与此同时，海自 2 支潜艇部队也在水下对敌方潜艇实施攻击。要成功遂行如此高强度高技术的复合型作战，确保各军种联网的网络通信能力极其关键。在自卫队看来，只要美军参战自卫队将能确保制海空权，如能实现这一作战目标，占领先岛群岛的敌军将陷于孤立，只要空自出动 F-2 战机实施空中打击、海自出动驱逐舰实施舰炮轰炸，敌军可能崩溃。当然，敌军不可能束手就擒，要完全夺还被占岛屿还需实施登陆作战。





文章称，在夺取制海空权的前提下，自卫队的 “ 最后一击 ” 是发动两栖作战谋求 “ 夺岛 ” 。自卫队研判此时敌军虽已遭受重大打击但仍具备体系化作战能力。为此须在西南方面联合部队指挥官的统帅下，编组水陆两栖联合部队进行夺岛。该两栖联合部队由登陆攻击部队和登陆保障部队构成，前者实施抢滩登陆，其主力为 2018 年 5 月编成的两栖作战旅。





登陆保障部队由海自驱逐舰、运输舰、扫雷舰等构成，指挥官从海自遴选。登陆保障部队的职能在于预先清除水雷、侦察登陆水域敌情、破坏第防空装备、反舰装备及指挥通信设施等。同时，两栖作战旅派出海上侦察尖兵秘密潜入敌占岛屿搜集情报。

文章还说，登陆部队主战装备为 AAV7 两栖战斗车，大部分人员和装备由运输舰运至沿海区域，随后换乘 LCAC 气垫登陆艇，另一部分部队由陆自 “ 鱼鹰 ” 倾转旋翼机或 CH-47 型运输机投送至目标岛屿。上岛部队在海自驱逐舰和空自战斗机的火力支援下，驾乘 AAV7 两栖战斗车攻击前进。只要确保制海空权，敌军就无法派遣增援部队， “ 夺岛 ” 只是时间问题，甚至实现可以不战而屈人之兵。

两栖作战旅登陆后，陆自第二线的应急机动部队将增援先岛群岛。当前陆自第

8

师团和第

14

旅团是首先编练完成的机动作战部队，其中第

42

和第

15

步兵联队是第

8

师团和第

14

旅团的主力，具备强大的机动能力和打击力，每个联队拥有

3

个步兵连、

1

个火力支援连（装备

120

毫米重型迫击炮）和

1

个

16

式机动战斗车连（装备

105

毫米炮），由空自最新型的

C-2

运输机投送至作战区域。

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