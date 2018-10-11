英国首位女保镖隐秘生活:曾乔装在伊拉克街头乞讨

英媒称，杰姬 · 戴维斯说，她是英国第一位成为保镖的女性， 30 年来一直保护王室成员和名人，解救人质并进行秘密监视。现在，她的生活启发了奈飞公司由努米 · 拉帕斯主演的悬疑剧。

据英国广播公司网站 9 月 19 日报道， “ 当我刚进入这个行业的时候，人们对我的态度是从男性视角出发的， ” 杰姬说。 “ 他们只是希望我照顾女校长或者那些孩子 —— 具有讽刺意味的是，他们大多是父亲，而我甚至不是一名母亲。 ”

报道称，杰姬最初加入警方，然后在 1980 年决定进入私人保安部门，因为这会给她带来更多变化。她说： “ 我想做贴身保镖，想做监视，想做调查。 ”

报道还称，在当时成为一名保镖尤其引人注目，原因是剧集《保镖》正在英国广播公司（ BBC ）一台上映，由基利 · 霍姆斯主演英国内政大臣，理查德 · 马登饰演贴身警卫。

杰姬在职业生涯中去过世界各地，住过五星级和六星级酒店，但她说： “ 经过 12 到 16 个小时的紧张思考，这种感觉并不光鲜。 ”“ 除此之外，保镖的私生活也受到影响。你可能八到十周不回家。 ”





杰姬还擅长更危险的任务 —— 监视和救援。有一次，她穿着穆斯林女式长袍在伊拉克街头乞讨，作为营救石油工人的任务的一部分。

报道称，虽然这项工作的目的是通过提前计划来避免潜在风险，从而防止对客户的危险，但有时候现实生活可能会像电影或电视剧一样具有戏剧性。

杰姬及其团队曾在一次营救行动中卧底，解救了一名 23 岁的英国妇女，这名妇女被骗与她的新丈夫一起前往巴基斯坦。

杰姬说， 30 年来，该行业发生了两大变化。

现在有更多的女性报名，尽管她们仍然只占英国保镖总数的十分之一。

该行业现在的公开度也要高得多。她说： “ 由于恐怖主义，人们更具安全意识。 ”

报道称，政治动荡加上中东、中国和其他地区超级富豪的激增推动了近年来保镖行业的发展。

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