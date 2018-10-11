美进行亚临界核试验遭批：不应一边核试验一边要求朝鲜弃核

日媒称，10月10日获悉，美国2017年12月在西部内华达州进行了使用钚的不伴随核爆炸的“亚临界核试验”。美国能源部下属国家核安全管理局（NNSA）在季度报告中透露了上述消息。这是特朗普执政以来的首次核试验，也是美国时隔约5年进行的第28次核试验。该试验旨在测试新开发的技术性能，据悉今年12月还计划进行测试其他新技术性能的试验。
据共同社10月10日报道，美国政府今年2月宣布将力争把核武器作为“可使用的武器”扩大其作用。此次试验可以说强调了推进该构想的姿态。美国政府一边迫使朝鲜实现无核化，一边在国内强化核武器作用，来自反核团体的批评或将高涨。
报道称，被命名为“Vega”的此次核试验是前奥巴马政府2012年12月实施的核试验之后的首次。试验在开始核反应的聚爆过程中，采用较普通炸药反应迟钝、发生偶发性爆炸可能降低的钝感炸药，对其性能进行了测试。NNSA发表评论称“确认了新设计的核武器的有用性”。
美国中西部艾奥瓦州反核人士、监视核试验的安德鲁·基什纳谴责称，美国在推进与朝鲜的核问题谈判过程中“不应该执着于本国的核武器，同时迫使（朝鲜）无核化”。
报道称，亚临界核试验通过炸药对钚制造冲击以获得数据，但不会达到发生核裂变链式反应持续的“临界”。关于计划今年12月实施的另一次试验，NNSA介绍称目的是测试为提升聚爆效果而新开发的密封核物质的容器。
另据共同社10月10日报道，美国2017年12月进行了美国政府下首次核试验的消息于10日曝光后，日本的核爆受害者发声抗议称“反对一切核试验”。还有人指出美国在自身反复实施核试验的现状下，“没有资格要求他国废弃核设施”，对围绕朝鲜无核化的美朝谈判中美国的外交姿态提出批评。
长崎核爆受害者协议会会长田中重光（77岁）语气强硬地表示“（美方）无视要求废弃核武器的市民社会的呼声。我们坚决反对”，呼吁“日本政府作为唯一的战争核爆国应当提出抗议”。报道指出，鉴于美国在自身实施核试验的同时却要求朝鲜无核化，长崎县和平运动中心核爆受害者联络协议会主席川野浩一（78岁）批评称：“特朗普政府的外交战略表现出仅考虑本国利益。”
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