土耳其又放料：监控显示，沙特用“替身”掩盖对哈苏吉的谋杀

沙特流亡记者哈苏吉在沙特驻伊斯坦布尔领事馆内死亡事件持续发酵，美国有线电视新闻网 (CNN)10 月 23 日报道称，一名土耳其高级官员透露称，在沙特籍记者哈苏吉被杀的当天，监控录像显示，一名沙特特工曾身穿哈苏吉的衣服，从沙特领事馆后门离开。





CNN 获得独家执法监控录像并在媒体上公开。报道称，这些录像材料属于土耳其政府的调查内容。录像显示，一名男子穿着哈苏吉的衣服，戴着眼镜和假胡子，从沙特领事馆后门离开。





监控摄像中的男子正是被疑与沙特记者死亡有关的 15 名特工中的一员，名叫穆斯塔法 · 马达尼。根据土耳其的案件材料， 10 月 2 日，哈苏吉最后一次被看到进入领事馆的几小时后，一名 “ 同样 ” 外貌的男子穿着哈苏吉的服装出现在该市著名的蓝色清真寺。





土耳其官员说，现年 57 岁的马达尼身高、年龄和体型都与 59 岁的哈苏吉相仿，这显然是在为哈苏吉死后掩盖真相。





土方高级官员认为，视频显示，马达尼到伊斯坦布尔就是为了充当 “ 替身 ” 。这名官员表示 :“ 不需要用替身来进行引渡或审讯。自 10 月 6 日以来，我们的评估就没有改变。这是一起有预谋的谋杀，尸体被移出了领事馆。 ”





一名沙特消息人士没有证实或否认马达尼是否被派去充当 “ 替身 ” ，但他强调，杀害哈苏吉并非有意为之。





对于这起事件，沙特承认了哈苏吉死在领馆内这一基本事实，但表示他是死于一场打斗，而且是情报部门自作主张所为，沙特王室并不清楚事情经过，与事件无关。

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