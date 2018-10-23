欧盟新加坡签署自贸协定 欧盟贸易顺差地位将扩大

法媒称， 19 日，欧盟在亚欧首脑会议期间与新加坡签署了一份自由贸易协定。这个坐落于亚洲东南边缘、人口只有近 600 万的小国其实是欧盟在东盟十国中最大的贸易伙伴。欧盟对新加坡存在贸易顺差，每年对该国的商品和服务出口额分别为 300 亿欧元和 200 亿欧元。





据法国《费加罗报》网站 10 月 22 日报道，这份协定会加强欧盟的贸易顺差地位。该协定取消大部分关税并采取大体上统一的法规标准 —— 主要是在电子产品、汽车零件、药品和畜产品领域。汇丰银行指出，欧盟在新加坡有上万家公司。





报道称，欧洲人希望用这份协定打开通往东盟的大门。到 2030 年，东盟将成为世界第四大经济体。利用东盟其他国家的配件、在新加坡完成制作的产品将被欧盟作为 “ 新加坡制造 ” 对待。

但

19

日签署的协定还有一种象征意义。仍受特朗普保护主义之困的布鲁塞尔想在东南亚发动自己的贸易攻势。欧盟委员会主席让

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克洛德

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容克评论说：

“

签署该协定传达了一个强有力的讯息，即达成一致的伙伴们捍卫以法规、合作和多边主义为基础的国际体系。

”

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