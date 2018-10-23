中美洲移民大军冲破墨西哥封锁 继续向美国边境前进

西媒称， 10 月 13 日由洪都拉斯出发的移民大军 21 日冲破墨西哥政府的封锁，从墨西哥南部继续向美国挺进。





据西班牙《先锋报》网站 10 月 21 日报道，一夜之间大军人数增加到大约 5000 人。他们计划从墨西哥边境城市伊达尔戈步行约 40 公里到达该国另一座城市塔帕丘拉，并在当地落脚。

报道称，移民大军的目标是到达美墨边界，这将是一段长达 2000 公里的路程。如果选择通往蒂华纳的西北路线，行程或将达到 4000 公里。





报道称，有数百人已在墨西哥申请难民身份，估计仍有 1500 人身处苏恰特河的危地马拉一侧，等待着以合法身份进入墨西哥。如果被拒绝，他们也许会试图通过非法过境点进入墨西哥。





报道称， 13 日晚上大约有 2000 人在墨西哥一侧过夜，但目前无法立即查明新加入的移民来自何方。每天都有人加入，也有人离开移民大军，按照自己的节奏继续赶路。





据墨西哥外交部称，事实上至少有 724 人已经离开移民大军自愿返回洪都拉斯。得益于洪都拉斯和危地马拉政府 20 日达成的 “ 安全返回 ” 计划，包括 50 名儿童和青少年在内的移民登上了返程的公共汽车。





报道称，移民大军高喊着口号浩浩荡荡地经过伊达尔戈市。沿途的墨西哥民众报以掌声和欢呼，并为他们提供了食物。一位当地居民在接受采访时表示： “ 他们就是我们的兄弟姐妹。 ”

报道称，洛佩斯一家带着仅有的家当加入了移民大军。她对记者说，虽然毕业于工商管理专业，但在洪都拉斯根本找不到工作。他们一家的最终目的是美国，但如果能在墨西哥找到工作，就会留在这里。她说： “ 我唯一的目的就是找到工作，给我的两个女儿更好的未来。 ” 她的丈夫表示，虽然一家四口已经精疲力竭，但依然要向美国进发。





来自洪都拉斯的卡车司机卡斯特利亚诺斯希望到美国谋生。他表示，墨西哥封锁边境大桥后，他乘坐一艘木筏过河。他说： “ 除了上帝没有人能阻止我们。 ”“ 我还会修路。 ” 他一边说着，一边踩了踩脚下的柏油马路。





报道还称，大部分移民放弃了合法进入墨西哥的想法，因为申请过程过于漫长。 20 日他们在伊达尔戈市的一个公园中通过投票决定继续朝着北方挺进。随后他们朝着边境大桥进发，并沿路鼓励更多人加入他们的队伍。





报道称，获悉墨西哥政府再次拒绝移民大军通过边境大桥，而只是向少数移民发放临时访客签证之后，继续向北挺进的呼声达到了一个小高潮。很多移民已经不耐烦，在墨西哥边境警察的眼皮底下，乘坐木筏甚至游泳渡过苏恰特河。到达墨西哥一侧之后，他们并未遭到逮捕。





一名 24 岁的洪都拉斯妇女抱着刚刚做过心脏手术的两岁女儿过了河。她说： “ 为了孩子，就算前面有风险也要继续前进。 ”





报道称，墨西哥移民局工作人员将一部分移民分成组带到位于塔帕丘拉的临时安置中心。墨西哥内政部表示已在洪都拉斯境内过境点收到 640 份避难申请，并发布了移民乘车前往临时安置点，获取食物和接受医疗服务的照片。





报道还称， 21 日墨西哥联邦警察利用直升机监控着移民大军的一举一动，并派遣部队一路护送他们。大约 500 名联邦警察临时驻扎在塔帕丘拉周边，但警方表示，他们接到的指示是保持道路交通，而不是阻止移民大军前进。





报道指出，很多移民在接受采访时都提到了洪都拉斯普遍存在贫困和帮派暴力问题。洪都拉斯是世界上杀人案发生率最高的国家之一，而这也是他们加入移民大军的原因之一。

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