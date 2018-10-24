耐多药肺结核有新疗法 治愈率超90%

法媒称，根据法新社22日求证的临床测试结果，一项对付耐多药肺结核的新疗法取得了90%以上的成功率。这种新疗法有可能在抗击此类致命性疾病方面具有决定性意义。
据法新社10月22日报道，来自白俄罗斯（该国是全球耐多药肺结核发病率最高的国家之一）的医生团队在数个月内用这一新疗法治疗病人。团队混合使用了贝达喹啉和其他一些抗生素，效果惊人：181名病人中有168人完全治愈。
根据世界卫生组织的数据，耐多药肺结核患者中只有55%的人可以治愈。
根据法新社求证的研究结论，白俄罗斯团队取得的93%的成功率可以在东欧、非洲和东南亚使用贝达喹啉的其他临床测试上复制。相关研究成果将在本周有关肺结核的一场峰会上公布。
国际预防结核病和肺部疾病联盟的葆拉·藤原博士评论说，“这一研究成果显示出像贝达喹啉这样的新疗法可以治愈病人”。
根据世卫组织的数据，2017年有170万人因肺结核死亡。肺结核因此也是全球致死人数最高的传染性疾病。同时，肺结核也是可以预防、治疗和治愈的。然而，公众和医疗捐助者的聚焦点主要在艾滋病上。
根据英国医学杂志《柳叶刀》2017年公布的一项研究，到2040年，12.4%的肺结核病例将由耐抗生素的菌株导致。世卫组织指出，耐多药肺结核杆菌已经在至少117个国家被记录。
报道称，同多数抗生素相反，贝达喹啉并不直接攻击结核杆菌，而是瞄准滋生它的酶。负责这次研究的研究员阿廖娜·斯克拉希娜表示：“总体上，我们的研究明确了贝达喹啉在此前研究中体现的有效性，也消除了围绕其副作用风险的担忧。”
报道称，尽管研究涉及的患者都承受了副作用，但副作用要比预计的更轻。
藤原博士认为：“如果我们真的希望治愈每年约60万名耐多药肺结核患者的话，我们急需像贝达喹啉这样的可接受的治疗办法，也能因此避免近25万人的死亡。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost