美媒：特朗普没有扼杀外商对华投资

美媒称，据说，中国准备与美国打一场旷日持久的贸易战。外资肯定在撤退，对吧？
错了。联合国发布报告称，2018年上半年，中国是全球接受外商直接投资最多的国家，投资规模同比增长6%，达到700亿美元——超过了去年的冠军美国。
据美国《华尔街日报》网站10月22日报道，中国的统计结果同样显示，国内前三季度实际利用外资规模同比增长6.4%，是2015年以来最快增速。
报道称，投资者习惯于没完没了地抱怨中国的商业环境。但数据告诉我们，全球贸易快速发展时，中国依然具有吸引力，过去两年来始终如此。中国近几年很难吸引美国的投资，但是美国以外的企业仍在涌向中国。
据报道，外商直接投资近期出现反弹在一定程度上与中国房地产市场投资上扬有关。但制造业投资同样复苏强劲，今年1月至8月同比增长近13%。鉴于制造业投资曾经从2015年底至2017年初连续22个月缩水，目前的情况称得上是重大转折。截至今年年中，全球出口增速超过10%，似乎抵消了贸易摩擦对以中国为中心的供应链投资的影响。
报道分析，换句话讲，中国的固有优势仍然很大：世界级的基础设施、有文化且依然廉价的劳动力，以及最重要的一点：规模。当然，特朗普总统推出的第二轮大规模关税措施刚刚在9月生效，这些措施对出口以及供应链的真正冲击尚未反映在投资数据当中。
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