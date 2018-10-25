亿万美元开启美丽人生？这些美国博彩中奖者命运却如此悲惨

台媒称，美国“百万大博彩”彩票10月24日晚开奖，奖落谁家万众瞩目。然而，据报道，“百万大博彩”中奖的人生并非从此一帆风顺，有的夫妻离异，有人甚至因此命丧黄泉。
据台湾“中央社”10月24日报道，美国“百万大博彩”头奖累积彩金来到创纪录的16亿美元，一张两美元的彩券可让人做亿万富翁的大梦，全美各地掀起购买热潮。
根据美国广播公司新闻网报道，在过去“百万大博彩”中奖者的生活中，有的夫妻离异，有的与家人朋友反目成仇，人生未必因此平顺。
报道称，其中，丹皮尔与妻子在1996年赢得伊利诺伊州彩票2000万美元的奖金后，夫妻离异，丹皮尔再娶并乔迁佛罗里达州。
2015年，丹皮尔被亲友绑架，3天后警方找到他已是一具骸骨，绑匪最后被判无期徒刑。
海斯原本是个平凡的上班族，2006年与办公室同事合买彩票中了2.24亿美元的头奖，大家平分后她拿到600万美元，从此海斯成了朋友眼中觊觎的肥羊，导致亲朋间反目成仇。
梅特卡夫与梅里达是一对夫妻，2000年在肯塔基州赢得3400万美元的头奖，两人平分彩金后隔年离婚。
当爷爷的惠特克买彩票中了3.15亿美元，他与孙女分享彩金，孙女却嗜毒如命甚至告诉惠特克，她不想管理也不想继承这些钱，而宁愿吸毒，孙女最后一命呜呼。惠特克说，宁愿自己没中奖，悔不当初为何不撕碎彩票。
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