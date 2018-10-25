亿万美元开启美丽人生？这些美国博彩中奖者命运却如此悲惨

台媒称，美国 “ 百万大博彩 ” 彩票 10 月 24 日晚开奖，奖落谁家万众瞩目。然而，据报道， “ 百万大博彩 ” 中奖的人生并非从此一帆风顺，有的夫妻离异，有人甚至因此命丧黄泉。





据台湾 “ 中央社 ”10 月 24 日报道，美国 “ 百万大博彩 ” 头奖累积彩金来到创纪录的 16 亿美元，一张两美元的彩券可让人做亿万富翁的大梦，全美各地掀起购买热潮。





根据美国广播公司新闻网报道，在过去 “ 百万大博彩 ” 中奖者的生活中，有的夫妻离异，有的与家人朋友反目成仇，人生未必因此平顺。





报道称，其中，丹皮尔与妻子在 1996 年赢得伊利诺伊州彩票 2000 万美元的奖金后，夫妻离异，丹皮尔再娶并乔迁佛罗里达州。





2015 年，丹皮尔被亲友绑架， 3 天后警方找到他已是一具骸骨，绑匪最后被判无期徒刑。





海斯原本是个平凡的上班族， 2006 年与办公室同事合买彩票中了 2.24 亿美元的头奖，大家平分后她拿到 600 万美元，从此海斯成了朋友眼中觊觎的肥羊，导致亲朋间反目成仇。





梅特卡夫与梅里达是一对夫妻， 2000 年在肯塔基州赢得 3400 万美元的头奖，两人平分彩金后隔年离婚。





当爷爷的惠特克买彩票中了 3.15 亿美元，他与孙女分享彩金，孙女却嗜毒如命甚至告诉惠特克，她不想管理也不想继承这些钱，而宁愿吸毒，孙女最后一命呜呼。惠特克说，宁愿自己没中奖，悔不当初为何不撕碎彩票。





来自印度的移民汗，

2012

年买刮刮乐中了

100

万美元，却在领奖金支票的前一天身故。人们原以为他是自然死亡，然而，后来汗的体内被发现有氰化物残留，至今凶手仍逍遥法外，他所留遗产最后由妻子和女儿继承。

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