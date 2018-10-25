西班牙法国坚持向沙特售武 沙特经济论坛未受影响

外媒称，法国和西班牙不想效仿德国的例子，并不打算停止向沙特阿拉伯出售武器。





据 “ 德国经济新闻 ” 网站 10 月 24 日报道，由于执政的社会党和保守派反对党人民党的投票反对，西班牙议会 10 月 23 日驳回了停止与沙特进行武器交易的议案。与其他欧洲国家政府一样，马德里政府对沙特记者贾迈勒 · 卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔总领馆被杀害感到震惊。尽管如此，政府仍与最大反对党人民党在 10 月 23 日一同阻止了停止向利雅得交付武器的议案获得通过。





法国总统马克龙则回避了以德国为榜样停止向沙特出口武器的问题。





“ 这与我们谈论的话题没有关系。完全没有关系， ” 马克龙 10 月 23 日在参观海军博览会期间就默克尔最近的声明回答记者提问说， “ 所以我不会回答这个问题。 ”





面对后续的提问，马克龙解释说，他不必每次都对某位政府领导人发表的言论作出回应。

默克尔 10 月 22 日宣布，只要沙特对发生在伊斯坦布尔的事件经过没有一个全面的解释，德国就不会与利雅得进行武器交易。





另据俄罗斯《生意人报》网站 10 月 24 日报道，被誉为 “ 沙漠达沃斯 ” 的第二届 “ 未来投资倡议 ” 论坛 10 月 23 日在沙特开幕。论坛首日的情况表明，因沙特记者贾迈勒 · 卡舒吉遇害事件而引发的一些西方政府和大企业的抵制没有造成影响。





美国财长史蒂文 · 姆努钦没有在论坛上演讲，但还是来到了沙特首都。 10 月 22 日沙特王储穆罕默德 · 本 · 萨勒曼接待了他。沙特当局在官方消息中说，双方强调了 “ 美沙战略伙伴关系的重要性 ” 。





出席论坛的商人 —— 无论是美国人，还是欧洲人 —— 同样不打算断绝联系。





一名美国企业家对该报称，其家族与沙特王室往来已久，他认为没有必要放弃合作。美国卢西德汽车公司代表德里克 · 詹金斯说： “ 我们早就计划好来这里了，因此对我们来说不参加论坛的问题不成立。 ”





该报记者在论坛上不断见到美国、英国和西班牙公司的代表。这一切令沙特官员感到乐观 —— 据该报消息，早前沙特方面甚至考虑了取消论坛的可能性。





论坛刚开始，沙特阿美公司就签署了

15

份价值

340

亿美元的谅解和贸易合作备忘录，其中包括与法国道达尔公司。沙特能源大臣哈立德

·

法利赫表示，计划在论坛上签署总金额

500

亿美元的油气行业和基础设施项目合同。

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