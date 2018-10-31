印尼坠海客机搜救第二天:已寻52张身份证37袋尸骸

30 日晚，印尼狮航坠海客机第二天水下搜救行动结束，海面搜救将连夜继续。

据印尼媒体报道，截至当地时间 30 日 19 时，搜救人员除寻获大量手提包、皮夹、手机、文件包等私人物品和救生衣等机上物品外，还寻获了 52 张身份证，其中男性 34 张、女性 18 张。

两天时间共寻获 37 袋尸体残骸，并已送到当地警察医院以待身份核实验证。

当天仍未发现坠毁飞机的机身和黑匣子。





据印尼国家搜救局局长西奥吉（ Syaugi ）介绍，当天参加搜救的专业船只增加到 30 多艘、搜救人员增加至 800 多人，搜索范围从首日的坠机地点周围 5 海里扩大到 10 海里。

记者当天来到当局设于雅加达北部丹绒不碌港（ Tanjung Priok ）码头的搜救协调指挥中心，只见大批救护车、警车正集结待命，印尼国家搜救局、军队、警察、医疗部门等均设立了临时协调指挥中心。搜救人员和法医正认真细致地清理、包装、登记着寻获的物品。从飞机失事海域寻获的乘客物品都由运输船只及时运送至该中心处理登记后，再送至警察医院交由遇难者家属辨认。

印尼搜救部门官员称， 31 日的搜救范围将进一步扩大至 15 海里，并将配备声纳探测设备进行水下搜寻，以期早日找到飞机机身及黑匣子。

当地时间

29

日

6

时

20

分，一架载有

189

名乘客和机组人员的印尼狮子航空公司波音

737MAX8

客机，从雅加达苏加诺

·

哈达国际机场飞往邦加勿里洞省槟港。飞机起飞

13

分钟后失联，随后被确认在西爪哇省加拉璜（

Karawang

）附近海域坠毁。

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