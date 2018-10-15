鲁哈尼批美对伊实施“政权更迭” 称美国最具恶意的人“抱团”

外媒称，伊朗总统鲁哈尼 10 月 14 日称，美国正寻求对伊朗实施 “ 政权更迭 ” 。他还说，美国现政府是伊朗过去 40 年来遇到过的最具敌意的政府。





据路透社 10 月 14 日报道，因美国总统特朗普 5 月退出伊朗核协议，伊朗和美国的关系持续吃紧。





鲁哈尼在伊朗国家电视台播放的讲话中说： “ 过去 40 年来，没有哪个团队比美国现政府这个团队更加刁难伊朗、伊朗人民和这个伊斯兰共和国的了。 ”





鲁哈尼在德黑兰大学开学典礼上还说： “ 过去会有某个人抱有敌意，但其他人的态度还都算温和。而今 …… 最具恶意的一群人抱成了一团。 ”





鲁哈尼指责美国打心理战和经济战，还质疑伊斯兰共和国的合法性。





鲁哈尼说： “ 削弱我们这个体系的合法性是他们的终极目标，他们说要除掉我们，用他们的话说就是实施政权更迭，那么怎么实施政权更迭呢？方法就是削弱我们的合法性，否则就无法实施政权更迭。 ” 鲁哈尼用了 “ 政权更迭 ” 这个英语词汇来强调其观点。





报道称，华盛顿 8 月针对伊朗货币交易、金属和汽车行业等领域重新实施了制裁措施。





报道还称，随着美国对伊朗石油出口的限制措施将于下月生效，一些伊朗人士担心该国将进入经济萧条期，而且可能比 2012 至 2015 年上一次遭受大规模制裁时陷入的经济萧条期还要严重。





另据法新社 10 月 14 日报道，伊朗总统鲁哈尼 10 月 14 日说，美国退出具有里程碑意义的核协议，是输给了这个伊斯兰共和国的 “ 正义和智慧 ” 。





鲁哈尼在德黑兰大学发表演讲时说： “ 每个人都知道，美国放弃了国际义务，在法律和政治上都输了，我们取得了胜利。 ”





他还说： “ 世界上认为美国退出《联合全面行动计划》是正确的国家有是有，但寥寥无几。 ”

“ 谨慎者表示失望，坦率者说那样做不对，直言不讳者说那样做非法。 ”





鲁哈尼说，伊朗的应对让华盛顿 “ 一无所获 ” 。





他说： “ 他们以为我们会在他们宣布退出《联合全面行动计划》几小时后退出，那会发生什么？这件事就会重新提交联合国安理会，安理会就会反对伊朗，孤立我们。 ”





他说，伊朗留在协议里没有损失任何东西，而且只要愿意，

“

任何时候

”

都可以退出。

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