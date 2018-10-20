刘鹤称中国股市泡沫已经大大缩小 没有理由不对经济发展充满信心

中国国务院副总理刘鹤周五表示，股市近期出现明显的波动和下滑是诸多因素造成的，泡沫已经大大缩小，可以说股市的调整和出清正在为长期健康发展创造出好的投资机会；同时，中国政府将深化改革开放，没有理由不对中国经济发展广阔前景充满信心。





新华视点微博刊登刘鹤接受新华社等专访时并指出，从外部因素来看，主要国家央行加息后，全球股市都开始波动，有所下滑，美国的股市也出现明显回调，目前这个过程还在继续。





“ 中美贸易摩擦对市场也造成了影响，但坦率地说，心理影响大于实际影响，目前中美正在接触。 ” 他强调称。





同时，中国经济结构正在破旧立新的过程中，以及市场预期发生变化，未来经济环境的种种不确定性，必然会对股市带来影响，并影响投资者行为。





在刘鹤看来，从全球资产配置来看，中国正在成为最有投资价值的市场，泡沫已经大大缩小，上市公司质量正在改善，估值处于历史地位；可以说，股市的调整和出清，正为股市长期健康发展创造出好的投资机会。





他指出，当前股市的心理特征是，对制度创新和改革政策有很强的期盼，市场表现与这种期盼之间有很强的正反馈效果。因此，促进股市健康发展，一定要有针对性地推出新的改革举措。





最近以来，央行、银保监会、证监会以及其他相关部门都在研究出台新的改革措施，有了一些新的制度安排和政策工具，将切实推出一些具体政策，推动股市健康发展。





中国央行行长易纲周五称，近期股市波动主要受投资者预期和情绪影响，总体看当前股市估值已处于历史较低水平，与中国稳中向好的经济基本面形成反差。此外，今日银保监会主席郭树清和证监会主席刘士余也分别就提振股市信心以及相关政策措施表态。





继沪综指 .SSEC 早盘微收跌后，午后涨幅已扩大逾 1.50% 。





** 没有理由不对经济发展充满信心 **





谈及当前中国经济金融形势，刘鹤表示，中国经济总体上保持稳中向好基本态势，经济运行都处于合理区间。分析看待中国经济的表现，如果从一时一事看，可能会感觉有一些困难，但是一旦把它作为一个历史进程往前看，发展前景十分光明。





从金融领域看，货币政策稳健操作，金融结构性去杠杆稳步推进，各类机构不顾风险盲目扩张的冲动明显收敛，投资行为趋于理性。与此同时，历史上积累的各种风险和问题正在不可避免地水落石出，这是个必然的过程，要理性看待。





“ 在当前中国经济仍处于 “ 三期叠加 ” 阶段，一些企业面临一些困难，这恰是企业家大有作为的阶段，有勇气、有眼光、敢作为的企业家应先走一步，不负众望。 ” 他认为，中国政府将深化改革开放，没有理由不对中国经济发展广阔前景充满信心。





最近，一些前期通过高负债扩张较快的民企，由于偏离主业，在流动性上遇到困难，国有银行或者国有企业进行帮助甚至重组，是帮助民营企业度过难关。刘鹤认为，这恰恰体现国企和民企相互依存、相互合作，是好事，不存在 “ 国进民退 ” 的问题。





“ 社会上所谓 “ 国进民退 ” 的议论，既是片面的，也是错误的。 ” 他强调称，鼓励具备条件的、比较好的民营企业在产业重组中发挥积极作用，对同行业的一些有竞争潜力但目前面临困难的中小企业进行兼并重组。





针对当前民营企业对落实基本经济制度面临一些焦虑的问题，刘鹤表示，有些机构的业务人员认为给国有企业提供贷款是安全的，但给民营企业贷款政治上有风险，宁可不作为，也不犯政治错误。这种认识和做法是完全错误的。





对于民营企业，必须高度重视中小微企业当前面临的暂时困难，采取精准有效措施大力支持中小微企业发展；同时，必须进一步深化研究在减轻税费负担、解决融资难题、完善环保治理、提高科技创新能力等方面支持中小微企业发展的政策措施。（路透社）

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