美国拟对古巴采取新制裁

美国一名高级官员周三透露，美国计划近期对古巴政府加大施压力度，以惩罚其维持支持委内瑞拉马杜罗政府的立场。他表示，不排除对哈瓦那采取新的制裁措施。





“ 马杜罗能够继续执政在很大程度上得益于古巴政府在情报和军事领域提供的帮助。这是事实，不是传说。 ” 这名不愿透露姓名的官员在与包括埃菲社在内的一些媒体会面时表示。他表示，白宫因此计划通过包括政治和经济手段在内的一切手段维持并增加对古巴军队、情报机构和企业的压力。





这名官员透露，美国总统国家安全事务助理博尔顿很快将就美国针对古巴、委内瑞拉和尼加拉瓜这三大 “ 反民主运动 ” 集中的国家的战略给出细节。 “ 博尔顿将进一步解释如何利用经济、外交和政治工具来对这些政权施压。 ” 他表示。





当被问及这是否意味着对古巴的制裁将有所增加时，他表示，美国已经拥有 “ 合法的 ” 对古巴实施经济限制的权力，而且 “ 绝对 ” 计划继续 “ 扩张 ” 这一权力。美国总统特朗普去年已经禁止美国企业与古巴军方控制的企业进行生意往来，同时收紧对美国公民前往古巴旅游的限制，这些都是美国 “ 冻结 ” 对古开放进程的措施。





但截至目前，美国从未利用过委内瑞拉的情况作为对古采取措施的理由。上述美国官员强调，地区内没有任何一位领导人或外交人士能够否认古巴一直染指委内瑞拉政治、情报和军事机构。





“ 既然这是一个人尽皆知的秘密，我们认为是时候公开讨论这个问题并将一些后果归咎于古巴政府了，也就是那些发生在委内瑞拉的严重人道主义问题和罪行。 ” 该消息源指出。 “ 这就像是不提到伊朗的参与就无法讨论叙利亚危机一样，把古巴放在一边去讨论委内瑞拉问题是令人无法想象的。 ” 他说。





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