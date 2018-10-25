美军下月赴台湾海峡军演传闻不可信

台湾媒体称，近来一直有传闻美军可能 11 月在南海甚或台湾海峡军演，在两艘美舰近日通过台海后，传言似乎更增几分可信度。但据军方相关官员分析，美军真若军演，不会在台湾海峡进行，也没这个必要。





据台湾《中国时报》 10 月 24 日报道，美国有线电视新闻网 10 月初报道称，美海军太平洋舰队提出机密计划草案，建议 11 月实施全球性军演，并派军舰与战机行经南海与台湾海峡。





一位退役军方官员说，美军在台海已数十年没有军演，不可能下月突然恢复，若军演后果相当严重。这位退役军官认为，正如 23 日情形，规模不会太大，只是两艘军舰如果 “ 动作很大 ” ，派航母通过也只是经过，不会军演。





军事专家施孝玮说，美海军航舰打击群展开需一万平方公里的海面，再者，演习区要有 C-2A 舰载运输机一个小时内可以抵达、可提供后勤服务的机场。





另据新加坡《联合早报》网站 10 月 24 日报道，有媒体曾报道美国海军舰艇 11 月可能通过台海或军演，民进党民代蔡适应稍早质询时表示，由于美国军舰近日通过台海周边，外界又传出美军可能 11 月有相关军演，台湾防务主管部门有无相关资讯？





台当局防务部情次室助理次长王绍华对此回应说，美军本月底至下月初的确在西太平洋、关岛一带演习， “ 目前还未发现（在周遭演训的情资） ” 。





针对美国海军军舰穿越台湾海峡，中国外交部发言人华春莹

10

月

23

日主持例行记者会时称：

“

中方密切关注并全程掌握美国军舰过航台湾海峡的情况，已就此向美方表达了关切。台湾问题事关中国的主权和领土完整，是中美关系中最重要最敏感的问题。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理涉台问题，以免损害中美关系和台海和平稳定。

”

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