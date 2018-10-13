美中期选举前 脸书删800多“政治相关”页面账户

随着美国中期选举的临近，脸书（Facebook）又有“大动作”。
当地时间11日，这家社交媒体巨头宣布删除559个页面及251个账户，称其利用“耸人听闻的政治内容”作为“点击诱饵（clickbait）”，以此建立受众群，推动其网站的流量。
按脸书的说法，鉴于相关用户传播的“新闻”或观点往往与合法的政治辩论无异，公司于是从他们的“行为”而不是其发布的“内容”着手，决定是否删除。
脸书在当天的公告中称，鉴于美国中期选举临近，有必要细数一下这些用户的“违规行为”——他们使用假账户或多个同名账户，通过群组和页面发布大量内容，为其网站带来流量。许多用户通过这种手段，使他们的内容在脸书上显得比实际更受欢迎。还有一些页面和账户其实是广告平台，利用脸书来误导群众，让人们以为它们是“合法政治辩论的论坛”。
《华盛顿邮报》报道认为，脸书此举显示出，这家公司越来越愿意涉足“监管国内政治活动”这一棘手的领域。
据报道，一些被删除的账户已经存在了很多年，积累了数以百万计的粉丝。这些页面中，宣扬保守主义和自由主义的都有，其中一个还自称是“第一个为特朗普总统背书的出版物”。
尽管有八百多个页面及账户被删，脸书方面只向媒体列举了其中的5个，包括“国家遇险（Nation in Distress）”、“雪花（Snowflakes）”、“理性的人们团结起来（Reasonable People Unite）”、“反抗军（The Resistance）”和“混响新闻（Reverb Press）”。
众用户“喊冤”
对于脸书的做法，一些账户的运营者纷纷站出来“喊冤”，表示不清楚自己为什么会被单独挑出来，也不确定到底违反了哪些规定。
“理性的人们团结起来”的发行人克里斯•梅特卡夫（Chris Metcalf）说，“如果我明白脸书的条款，我会很乐意遵守。我是一个合法的政治活动家，我的页面上没有‘点击诱饵’，我没有任何的假新闻网站。” 据悉，梅特卡夫拥有的9个脸书页面遭到删除，这些页面共有225万的粉丝。
据今日俄罗斯（RT）报道，拥有210万追随者的“反媒体（AntiMedia）”发推表明其脸书页面被删后不久，连推特账户也被冻结。
“真相媒体（Press for Truth）”的丹•迪克斯（Dan Dicks）也在推特上控诉了自己的遭遇，“我的记忆从脸书上消失了！35万粉丝‘噗的一声’没了！这是一个危险的先例，大型科技公司将自己指定为政治思想和观点的‘把关人’！如果你关心言论自由，就请转发这条推文！”
被用来扰乱美国民主？
《华盛顿邮报》指出，多年来，脸书一直试图打击垃圾邮件和点击诱饵，通常会采取更温和的惩罚措施，例如降低相关网页的排名，以减少看到它们的人数，但不会完全关闭。
报道称，自从外界传闻2016年美国大选前，俄罗斯试图通过脸书影响美国选民以来，该公司就一直在发起一场运动，以证明其平台不会被用来扰乱民主进程。
据哥伦比亚电视台（CBS）此前报道，脸书8月21日宣布删除652个账号、页面及群组，称其与伊朗和俄罗斯存在关联。
《华盛顿邮报》认为，外国人散布虚假信息是“明显的操纵”，但如果这些内容由美国国内人士传播，则可以被视为言论自由——若对其进行打压，将有悖于社交媒体所奉行的原则。
据《纽约时报》报道，脸书的安全主管纳撒尼尔•戈雷彻（Nathaniel Gleicher）称，遭删除的页面及账户主要来自美国国内。他表示，由于言论自由和虚假信息之间的界限很模糊，处理国内用户的相关问题非常艰难。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost