美中期选举前 脸书删800多“政治相关”页面账户

随着美国中期选举的临近，脸书（ Facebook ）又有 “ 大动作 ” 。

当地时间 11 日，这家社交媒体巨头宣布删除 559 个页面及 251 个账户，称其利用 “ 耸人听闻的政治内容 ” 作为 “ 点击诱饵（ clickbait ） ” ，以此建立受众群，推动其网站的流量。





按脸书的说法，鉴于相关用户传播的 “ 新闻 ” 或观点往往与合法的政治辩论无异，公司于是从他们的 “ 行为 ” 而不是其发布的 “ 内容 ” 着手，决定是否删除。

脸书在当天的公告中称，鉴于美国中期选举临近，有必要细数一下这些用户的 “ 违规行为 ”—— 他们使用假账户或多个同名账户，通过群组和页面发布大量内容，为其网站带来流量。许多用户通过这种手段，使他们的内容在脸书上显得比实际更受欢迎。还有一些页面和账户其实是广告平台，利用脸书来误导群众，让人们以为它们是 “ 合法政治辩论的论坛 ” 。

《华盛顿邮报》报道认为，脸书此举显示出，这家公司越来越愿意涉足 “ 监管国内政治活动 ” 这一棘手的领域。

据报道，一些被删除的账户已经存在了很多年，积累了数以百万计的粉丝。这些页面中，宣扬保守主义和自由主义的都有，其中一个还自称是 “ 第一个为特朗普总统背书的出版物 ” 。

尽管有八百多个页面及账户被删，脸书方面只向媒体列举了其中的 5 个，包括 “ 国家遇险（ Nation in Distress ） ” 、 “ 雪花（ Snowflakes ） ” 、 “ 理性的人们团结起来（ Reasonable People Unite ） ” 、 “ 反抗军（ The Resistance ） ” 和 “ 混响新闻（ Reverb Press ） ” 。

众用户 “ 喊冤 ”

对于脸书的做法，一些账户的运营者纷纷站出来 “ 喊冤 ” ，表示不清楚自己为什么会被单独挑出来，也不确定到底违反了哪些规定。

“ 理性的人们团结起来 ” 的发行人克里斯 • 梅特卡夫（ Chris Metcalf ）说， “ 如果我明白脸书的条款，我会很乐意遵守。我是一个合法的政治活动家，我的页面上没有 ‘ 点击诱饵 ’ ，我没有任何的假新闻网站。 ” 据悉，梅特卡夫拥有的 9 个脸书页面遭到删除，这些页面共有 225 万的粉丝。

据今日俄罗斯（ RT ）报道，拥有 210 万追随者的 “ 反媒体（ AntiMedia ） ” 发推表明其脸书页面被删后不久，连推特账户也被冻结。

“ 真相媒体（ Press for Truth ） ” 的丹 • 迪克斯（ Dan Dicks ）也在推特上控诉了自己的遭遇， “ 我的记忆从脸书上消失了！ 35 万粉丝 ‘ 噗的一声 ’ 没了！这是一个危险的先例，大型科技公司将自己指定为政治思想和观点的 ‘ 把关人 ’ ！如果你关心言论自由，就请转发这条推文！ ”





被用来扰乱美国民主？





《华盛顿邮报》指出，多年来，脸书一直试图打击垃圾邮件和点击诱饵，通常会采取更温和的惩罚措施，例如降低相关网页的排名，以减少看到它们的人数，但不会完全关闭。

报道称，自从外界传闻 2016 年美国大选前，俄罗斯试图通过脸书影响美国选民以来，该公司就一直在发起一场运动，以证明其平台不会被用来扰乱民主进程。

据哥伦比亚电视台（ CBS ）此前报道，脸书 8 月 21 日宣布删除 652 个账号、页面及群组，称其与伊朗和俄罗斯存在关联。

《华盛顿邮报》认为，外国人散布虚假信息是 “ 明显的操纵 ” ，但如果这些内容由美国国内人士传播，则可以被视为言论自由 —— 若对其进行打压，将有悖于社交媒体所奉行的原则。

据《纽约时报》报道，脸书的安全主管纳撒尼尔

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戈雷彻（

Nathaniel Gleicher

）称，遭删除的页面及账户主要来自美国国内。他表示，由于言论自由和虚假信息之间的界限很模糊，处理国内用户的相关问题非常艰难。

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