大英博物馆自辩：不是每件藏品都是抢来的

大英博物馆长期饱受外界批评，其丰富文物不过是殖民时代的战利品，且拒绝归还给各个受害国。本周，大英博物馆发起讲座活动，试图为其自辩， “ 不是每件藏品都是抢来的 ” 。

据英国《卫报》 10 月 12 日报道，大英博物馆当天正式发起题为 “ 收集历史 ” 的月度讲座，讲述一些藏品流入该馆的具体历史语境。

今年初，艺术史学者普罗克特举办了名为 “ 令人不安的艺术 ” 巡游，力图揭露英国收藏的许多世界文化珍宝的殖民主义渊源，其中，就包括大英博物馆。

而大英博物馆本周开始的讲座活动，正是要回应普罗克特的批评。讲座组织者、大英博物馆亚洲展区负责人香萨利（ Sushma Jansari ）解释说： “ 有各种历史故事，而他们只强调殖民主义的一面，导致一些人颇为愤怒。而我们想做些平衡。我们很多藏品不是殖民得来的；欧洲人拿回来的这些东西，不是每件都是抢来的。 ”

这位负责人说，很多无人以为大英博物馆不关心藏品的来源，但其实是误解，有很多人在从事研究， “ 收藏过程是有各种复杂情况的。 ” 她举了个例子，有件藏品是一位东印度公司的将军的，肯定有人会说 “ 那肯定是抢来的 ” ，但实际上那个人皈依了印度教，反对欧洲对印度实行基督教化。

不过，大英博物馆的这番自辩难以服人。据《光明日报》 2009 年的报道，联合国教科文组织的数据表明，中国流失文物多达 164 万件，被世界 47 家博物馆收藏。

大英博物馆是收藏中国流失文物最多的一个博物馆，其收藏中国文物的历史可追溯到 1753 年建馆时期，目前收藏的中国文物多达 2 万 3 千件，长期陈列的约有 2000 件。

另据《环球时报》，针对联合国教科文组织《关于禁止和防止进出口文化财产和非法转让其所有权的方法》公约，在

2002

年，伦敦的大英博物馆、巴黎的卢浮宫、纽约的大都会艺术博物过等

18

家西方著名博物馆发表了所谓的

“

环球博物馆价值

”

宣言，反对把包括战争中用掠夺等非正常手段获得的文物和艺术品归还给原属国。

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