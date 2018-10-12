英国老人出书揭日军暴行：冲进医院带走护士性侵

日前，英国一名 100 岁的老奶奶 -- 芭芭拉 · 雷德伍德（ Barbara Redwood ）出书揭露了自己在二战时期的遭遇，曾亲眼看到日军冲进医院带走年轻的护士，并对护士进行性侵、殴打。

“ 东森新闻云 ”10 月 11 日援引《每日邮报》消息， 1941 年 12 月日本袭击香港，正在香港的芭芭拉也成为了俘虏之一，就这样被带进俘虏营。





从小就有写日记习惯的她，每一天都记录了自己的俘虏生活，但因为资源的不足，在营内的第四年，只剩下薄薄的卫生纸可以写作，但每一天不间断自己习惯。芭芭拉说道， “ 这样是唯一可以让我保持理智的方法。 ”

日本当时拿下了残忍的 “ 胜利 ” ，芭芭拉就和母亲在战俘营继续生活，两人共享一张行军床，生活原本以为够困苦了，却在日军闯入医院时看到了最残忍的一幕， “ 日本军人就这样带走年轻的护士，被性侵、被殴打 ” ，让她感到相当害怕。

芭芭拉在战俘营，每一天只有清蒸鱼、冬瓜汤、一点白饭或面包片可以吃，大家开始因为抵抗力的不足开始生病、腹泻，传染病蔓延，甚至最后得用面粉袋做成衣服。

直到战争结束，芭芭拉才跟家人回到英国，

10

年前芭芭拉到香港庆祝自己

90

岁生日，对于自己的过去并不感到自卑，反而为自己认真活下去感到骄傲。

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