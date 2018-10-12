1400名非法移民被弃在美国沙漠 边境官员称震惊

自 8 月 20 日以来，总共有 1400 多名非法移民被人口贩子抛弃在美国亚利桑那州边境偏远地区的沙漠中，其中有一组人数多达 275 人。

据英国《卫报》消息， “ 我们过去也见过大批非法移民，但从来没见过这么大规模的， ” 驻扎在图克斯（ Tucson ）的边境巡警丹尼尔 · 埃尔南德斯（ Daniel Hernandez ）感到震惊， “ 这肯定是一个严重的问题，因为他们的安全正处于危险之中。 ”





据悉，这些人口贩子在亚利桑那州与墨西哥接壤的索诺拉沙漠（ Sonoran Desert ），抛弃了大批来自危地马拉和其他中美洲国家的非法移民。索诺拉沙漠中遍布仙人掌，环境十分恶劣。

得克萨斯州非法移民可以在格兰德河附近 “ 自首 ” ，但在亚利桑那州，帮偷渡者过境的人口贩子们通常会在鲁克维尔（ Lukeville ）与墨西哥边境以西、管风琴仙人掌国家纪念碑南部边界的一条偏僻土路上，抛弃这些非法移民家庭。在那里，夏季气温可以飙升到近 49 摄氏度。

据报道，这些非法移民有时能得到食物和水，但情况并不总是如此。他们经常需要医疗护理来治疗背部和脚踝的伤。图克斯地区边境巡逻负责人鲁道夫 · 卡里什（ Rodolfo Karisch ）表示，这些人口贩子 “ 没有考虑过这些家庭的安全和福祉 ” 。

美国国家倡导移民论坛的执行主任阿里

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诺拉尼表示，美国政府没有足够的资源来应对移民浪潮，但

“

应该用有限的资源来解决危地马拉贫困和暴力的根源，以及以公平的方式处理移民案件

”

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