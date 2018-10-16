崔永元两度举报北京公安：恶人在狂欢我该怎么做

在范冰冰逃税案尘埃落定后，崔永元与上海公安又 “ 杠上了 ” 。在怒怼上海公安后，崔永元一周内又两次举报了北京公安。





北京时间 10 月 16 日，中国知名前中央电视台主持人崔永元再次发表微博指， “ 时间又过去一周了，新源里派出所等北京公安机关依然不作为。威胁我、我的女儿生命安全的黄毅清等恶人依然在狂欢状态，请教网友，作为一个负责任的父亲，我应该怎样做？ ” 事情缘起 10 月 10 日，崔永元通过其个人微博 @ 小崔读书汇发布长文《举报公安》，举报北京市公安局朝阳分局新源里派出所不作为。





文章称，自 2013 年起，崔永元因反对转基因、揭发范冰冰、冯小刚等，遭到相关利益集团和水军侮辱谩骂，后来又多次被威胁，因而向北京警方报案。





所报案件主要有 “ 退役军人徐勇凌威胁鼓动杀人案、黄毅清严重侵犯隐私案、黄毅清诬告陷害案等刑事案件及新近发生的网民 “ 老 369” 严重诽谤案 ” 。





但报案后，崔永元称，到目前为止只有退役军人徐勇凌威胁杀人案是经过北京警方调解了解，其他问题至今未有答复、立案受理。因此他将举报北京警方不作为。





崔永元认为，北京市朝阳分局新源里派出所对这些案件消极应付，不仅是办案时间长，每次报案办案人员都说要请示上级，而且甚至宣称找不到黄毅清本人。





崔永元请求北京市公安局朝阳分局及新源里派出所尽快立案，

“

给中国法律一点面子

”

。

这已经不是崔永元点名公安机关不作为，此前，崔永元一篇题目为《一声惊叹一声雷》文章，将矛头指向上海公安内部人员涉嫌违法。





崔永元称，这些警察当着他的面

“

喝两万一瓶的酒，抽一千一条的烟，几十万的现金用个书包就提走

”

。





此外，崔永元更是点名曾任上海长宁经侦副支队长彭奋，还有他的儿子彭明达。





据网上爆料，彭明达涉施建祥快鹿诈骗案，目前已逃亡新西兰，并担任新西兰中文台总裁台长。

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