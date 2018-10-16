每天锻炼10分钟可改善记忆力

英国《卫报》网站报道，一项新研究显示，仅仅 10 分钟的轻度体育锻炼就足以加强大脑的连通性，并帮助大脑分辨相似的记忆。





美国加利福尼亚大学研究大脑活动的科学家发现，经过短暂的轻度锻炼 —— 比如 10 分钟的慢走、瑜伽或太极 —— 之后，负责形成和储存记忆的大脑区域之间的连通性增强了。





报道称，这一发现可以提供一种简单而有效的方法，使年长者或体能低下者减缓或避免记忆力丧失和认知能力下降。





科学家让 36 名 20 岁出头的健康志愿者进行 10 分钟的轻度锻炼 —— 强度为其氧气摄入量峰值的 30%—— 然后对他们的记忆力进行评估。之后他们又对这些志愿者在没有进行体育锻炼的情况下进行了记忆力评估。





报道介绍，研究人员对其中 16 名志愿者重复进行了记忆力测试（包括锻炼过和未经锻炼的），通过扫描他们的大脑来监测其活动。在进行过体育锻炼的人的大脑中，他们发现海马体（存储记忆的重要区域）与大脑皮层区域（参与记忆的生动回忆）之间的交流加强了。





加利福尼亚大学欧文分校神经科学家、该项目的联合负责人迈克尔 · 亚萨说： “ 记忆任务真的很有挑战性。 ” 研究人员首先向参与者展示了从西兰花到野餐篮等日常物品的照片，然后测试他们对照片的记忆程度。他说： “ 我们用了非常容易混淆的类似物品，看看他们是否会记得这是不是就是那个野餐篮。 ”





科学家说，进行过体育锻炼的人更善于区分和辨别不同的记忆。他们的研究报告发表在美国《国家科学院学报》月刊上。





亚萨说：

“

晚上散步就足以带来一些好处。

”

他还说，锻炼的频率和强度取决于一个人的年龄、活动能力、潜在的身体障碍以及其他生活方式等因素。

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