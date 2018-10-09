英媒文章：政党对立吞噬美国政治

英国《金融时报》网站10月8日发表题为《吞噬美国政治的政党对立》的文章称，美国的体制正在政党互相刻薄抨击中解体。
党派界限越来越分明
文章称，唐纳德·特朗普总统这样总结他对布雷特·卡瓦诺的最高法院大法官提名：“我认为这件事进展得非常顺利。”特朗普对美国的民主制度也是这么认为的。
实际上，美国的体制正在政党互相刻薄抨击中解体。美国宪法的设计初衷是阻止有组织的派系分立。历史经历了一个完整的轮回。宪法已沦为两个毒性越来越强的政党的玩物。其中一个党应承担更多责任，不过另一个党正在迎头赶上。
其堕落令人叹为观止。在贝拉克·奥巴马当选之前，就经常有人哀叹美国党派界限越来越分明。奥巴马当选总统时发誓要超越部落般的忠诚。然而他的胜利导致了党派忠诚的固化。
文章指出，2008年时仍有所谓的“洛克菲勒共和党人”，这些乡村俱乐部保守派人士把在某些议题上越过两党之间的界限、同民主党人站在一起视为理所当然。
文章称，当共和党人质疑美国民选总统的公民身份时，一条红线被越过了。特朗普接过了“出生地质疑”运动的火炬，并将其变为自己的运动。他是美国堕落政治文化的利用者，而非始作俑者。现在他正在设定新的基准。
文章称，难怪奥巴马民主党人的势力不断下降。在现在的氛围下，呼吁国家团结听起来会很怪异，给人的印象是堂吉诃德般的不切实际。米歇尔·奥巴马在身为第一夫人期间常说：“当他们卑鄙时，我们会寻求高尚。”可特朗普还是赢了。
两党鸿沟不容许妥协
文章称，后奥巴马时代的民主党人正在学习“以卑鄙对卑鄙”。其逻辑是赢家全拿。这股毒液已毒害了行政和立法这两大政府分支，现在正在侵害司法分支——这是第三个，也应该是最不受政治影响的分支。
文章认为，特朗普对卡瓦诺的提名是个错误。此事迄今进展得很糟糕，而这一点本应预料到。卡瓦诺的大部分职业生涯都坚持保守派立场，他是一名身着法官袍的活动家。
文章称，客观现实要求民主党人动用一切手段阻止他的提名确认。如果忽视他被指控的少年性侵历史，那将是渎职行为。而逻辑也要求共和党人投票确认他的提名。即使是即将退休的参议员，如杰夫·弗莱克和鲍勃·科克，也会发现很难做正确的事。如果他们终结了卡瓦诺成为大法官的希望，他们会被打上叛徒的烙印。
文章称，美国两党之间的鸿沟已不再主要关乎意识形态，而越来越具有生物性。它不容许任何妥协。在政治争斗关乎政府规模大小的年代，尚可用数学上的讨价还价来达成交易。但身份认同是不可分割的。
美国会重新找到更好的天使吗？治疗师说，当蔑视成为家常便饭时，一场失败的婚姻就走到了无可挽回的地步。
文章称，美国曾经历过分裂，那是在19世纪60年代的内战时。没有人希望历史重演。但人们很难摆脱一个恐惧：历史仍与今日高度相关。正如威廉·福克纳曾写道的：“历史并未消亡，甚至还没有过去。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost