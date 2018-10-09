二十年一笑泯恩仇：马哈迪为仇敌站台 对方称爱他如父

活跃政坛70余年、掌马来西亚首相印长达22年的马哈蒂尔，在当地时间10月8日，为政敌发声、拉票。
综合媒体10月9日报道，现年93岁的马来西亚首相马哈迪（Mahathir Mohamad）在当地时间10月8日，不辞辛苦赶到现场，为竞选下一任首相的有力候选人，现年71岁的马来西亚公正党候任主席安华（Anwar Ibrahim）站台拉票。 当地时间10月8日，马哈迪与安华一起，在马来西亚波德申市海洋城出席一场政治宣讲会。
英国《卫报》10月9日发表题为《我爱他：二十年后马来西亚总理与政敌冰释前嫌》的文章报道这场两人联手的公众活动，马来西亚媒体《当今大马》10月9日报道指出，上一次同台是二十年前，1998年马哈迪仍是首相，他开除了安华副首相职，在贪污和鸡奸的罪名下把安华送入监狱，2015年，安华因后一项罪名再次入狱，被判五年，2018年5月，安华得到马哈迪政府特赦，重获自由。
马哈迪在演讲中强调称：“如今跟安华一样放下前嫌，能够精诚团结。” 安华则称：“爱马哈迪就像爱自己的父亲。” 马哈迪补充称：“国家利益比个人恩怨更重要，因此决定合作。”
马来西亚媒体星洲网9月27日报道称，9月26日，马哈迪在纽约出席联大期间，参加了美国“彭博全球商业论坛”，面对在场记者时，马哈迪称：“安华将会成为下一任首相。”
马哈迪强调指出：“我承诺我不会长期担任首相，也许两年，也许更久，也许更短。” 报道称，对于在五月第二度当选马来西亚首相，马哈迪表示，这其实是无奈之举，因为在马来西亚要选举成立新政府时，安华正在坐牢，马哈迪指出：“人民要一个新的首相，不是旧的首相，可是当时他们别无选择，因为其他领袖关在牢里，所以他不能很好地领导政党，因此我同意担任首相，也许两年，过后新的领袖将会接棒。” （多维新闻）
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