    • 2018年10月13日

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    暴跌大戏预示美股“一家独赢”局面将落幕

    星期六, 十月 13, 2018 , ,

    日媒称，1010日的美国股票市场遭遇大幅下挫。道琼斯30种工业股平均指数的跌幅达到800点左右，创出今年2月上旬的暴跌以来的最大跌幅。由于美国长期利率上升和对世界经济减速的担忧，高科技股遭到抛售，以此前大量买入高科技股的基金为中心，形成了抛售引发抛售的局面。

    《日本经济新闻》1011日报道称，令人感觉讽刺的是，支撑美国股价走高的强大的美国带来的长期利率上升越来越难以允许高股价的存在。高科技股还面临新兴市场国家经济的减速风险。强大的美国甚至美国以外的国家支撑了美国股市的一家独赢。不过此次的暴跌大戏看起来就像是预示着美股一家独赢局面即将落幕。

    报道称，简直像是冰山在遥远的黑暗中靠近，而全速前进的泰坦尼克号不久将与之剧烈撞击的情形，美国债券投资巨头古根海姆合伙人的全球首席投资官（CIO）斯科特·米纳德（Scott Minerd）在股价跌幅不断扩大的这一天，在推特上如此表示。

    这是在比喻美国经济正在接近在遥远的2020年发生的财政效果的难以为继（财政拖累，Fiscal drag）状况。米纳德同时敲响警钟称，在旨在抑制通货膨胀和劳动力市场过热的全速推进的加息背景下，或许将撞上经济的悬崖

    据报道，米纳德7月也曾发推文称，股价走高处于最后的紧要关头。投资者现在应该卖出，这在市场引发关注。由于之后的股价进一步走高，这一警告被忘记，但在以美国长期利率的上升趋势为转折点、美国股价崩盘的如今，这种风险看起来开始扩大至市场整体。

    报道称，在表明美国经济强劲的经济指标仍持续涌现的背景下，美国联邦储备委员会（FRB）的加息加速的可能性再次被意识到。尤其是在短期金融和债券市场，考虑到加息路线继续的行动将扩大。

    据报道，美国10年期国债等期限越长的利率越是明显上升。这是因为很多观点认为，美国经济的过热最终将导致通货膨胀压力。此前，未来的经济失速将长期利率压制在低位。当然，失速的风险并未消失。之后的通货膨胀风险和加息加速的可能性正在推高长期利率的水平。

    这样一来，美国股市也越来越难以单纯地为强劲的美国经济而感到喜悦。利率快速上升有可能给经济造成打击。一方面，资金一直集中于低利率下有望维持增长的高科技股，但如果利率上升，在衡量股价是否适当的指标方面，高估感难以否认。

    美联储主席鲍威尔强调称根据经济和物价状况灵活应对。正如美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议后的声明的分量逐渐变短所象征的那样，正在减少今后的暗示，加强根据数据的姿态。加拿大皇家银行资本市场的经济学家乔希·奈（Josh Nye）指出，这些变化在投资者之间略微引发混乱

    在未来存在经济失速风险的情况下，是尽早停止加息？还是加速加息？在困惑之中，长期利率和股价的波动都容易变得剧烈。

    报道认为，不仅仅是美国经济强劲带来的内忧。无法无视的还有外患。在中美贸易摩擦之下，国际货币基金组织（IMF）下调了世界经济的增长率展望。10日，从早上开始，被视为对经济敏感的半导体股的抛盘就出现增加。

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