暴跌大戏预示美股“一家独赢”局面将落幕

日媒称，10月10日的美国股票市场遭遇大幅下挫。道琼斯30种工业股平均指数的跌幅达到800点左右，创出今年2月上旬的暴跌以来的最大跌幅。由于美国长期利率上升和对世界经济减速的担忧，高科技股遭到抛售，以此前大量买入高科技股的基金为中心，形成了“抛售引发抛售”的局面。
《日本经济新闻》10月11日报道称，令人感觉讽刺的是，支撑美国股价走高的“强大的美国”带来的长期利率上升越来越难以允许高股价的存在。高科技股还面临新兴市场国家经济的减速风险。“强大的美国”和“甚至美国以外的国家”支撑了“美国股市的一家独赢”。不过此次的暴跌大戏看起来就像是预示着“美股一家独赢”局面即将落幕。
报道称，“简直像是冰山在遥远的黑暗中靠近，而全速前进的泰坦尼克号不久将与之剧烈撞击的情形”，美国债券投资巨头古根海姆合伙人的全球首席投资官（CIO）斯科特·米纳德（Scott Minerd）在股价跌幅不断扩大的这一天，在推特上如此表示。
这是在比喻“美国经济正在接近在遥远的2020年发生的财政效果的难以为继（财政拖累，Fiscal drag）状况”。米纳德同时敲响警钟称，在“旨在抑制通货膨胀和劳动力市场过热的全速推进的加息”背景下，或许将撞上经济的“悬崖”。
据报道，米纳德7月也曾发推文称，“股价走高处于最后的紧要关头。投资者现在应该卖出”，这在市场引发关注。由于之后的股价进一步走高，这一警告被忘记，但在以美国长期利率的上升趋势为转折点、美国股价崩盘的如今，这种风险看起来开始扩大至市场整体。
报道称，在表明美国经济强劲的经济指标仍持续涌现的背景下，美国联邦储备委员会（FRB）的加息加速的可能性再次被意识到。尤其是在短期金融和债券市场，考虑到加息路线继续的行动将扩大。
据报道，美国10年期国债等期限越长的利率越是明显上升。这是因为很多观点认为，美国经济的过热最终将导致通货膨胀压力。此前，未来的经济失速将长期利率压制在低位。当然，失速的风险并未消失。之后的通货膨胀风险和加息加速的可能性正在推高长期利率的水平。
这样一来，美国股市也越来越难以单纯地为“强劲的美国经济”而感到喜悦。利率快速上升有可能给经济造成打击。一方面，资金一直集中于低利率下有望维持增长的高科技股，但如果利率上升，在衡量股价是否适当的指标方面，高估感难以否认。
美联储主席鲍威尔强调称根据经济和物价状况“灵活应对”。正如美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议后的声明的分量逐渐变短所象征的那样，正在减少今后的暗示，加强“根据数据”的姿态。加拿大皇家银行资本市场的经济学家乔希·奈（Josh Nye）指出，这些变化“在投资者之间略微引发混乱”。
在未来存在经济失速风险的情况下，是尽早停止加息？还是加速加息？在困惑之中，长期利率和股价的波动都容易变得剧烈。
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