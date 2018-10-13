暴跌大戏预示美股“一家独赢”局面将落幕

日媒称， 10 月 10 日的美国股票市场遭遇大幅下挫。道琼斯 30 种工业股平均指数的跌幅达到 800 点左右，创出今年 2 月上旬的暴跌以来的最大跌幅。由于美国长期利率上升和对世界经济减速的担忧，高科技股遭到抛售，以此前大量买入高科技股的基金为中心，形成了 “ 抛售引发抛售 ” 的局面。





《日本经济新闻》 10 月 11 日报道称，令人感觉讽刺的是，支撑美国股价走高的 “ 强大的美国 ” 带来的长期利率上升越来越难以允许高股价的存在。高科技股还面临新兴市场国家经济的减速风险。 “ 强大的美国 ” 和 “ 甚至美国以外的国家 ” 支撑了 “ 美国股市的一家独赢 ” 。不过此次的暴跌大戏看起来就像是预示着 “ 美股一家独赢 ” 局面即将落幕。





报道称， “ 简直像是冰山在遥远的黑暗中靠近，而全速前进的泰坦尼克号不久将与之剧烈撞击的情形 ” ，美国债券投资巨头古根海姆合伙人的全球首席投资官（ CIO ）斯科特 · 米纳德（ Scott Minerd ）在股价跌幅不断扩大的这一天，在推特上如此表示。





这是在比喻 “ 美国经济正在接近在遥远的 2020 年发生的财政效果的难以为继（财政拖累， Fiscal drag ）状况 ” 。米纳德同时敲响警钟称，在 “ 旨在抑制通货膨胀和劳动力市场过热的全速推进的加息 ” 背景下，或许将撞上经济的 “ 悬崖 ” 。





据报道，米纳德 7 月也曾发推文称， “ 股价走高处于最后的紧要关头。投资者现在应该卖出 ” ，这在市场引发关注。由于之后的股价进一步走高，这一警告被忘记，但在以美国长期利率的上升趋势为转折点、美国股价崩盘的如今，这种风险看起来开始扩大至市场整体。





报道称，在表明美国经济强劲的经济指标仍持续涌现的背景下，美国联邦储备委员会（ FRB ）的加息加速的可能性再次被意识到。尤其是在短期金融和债券市场，考虑到加息路线继续的行动将扩大。





据报道，美国 10 年期国债等期限越长的利率越是明显上升。这是因为很多观点认为，美国经济的过热最终将导致通货膨胀压力。此前，未来的经济失速将长期利率压制在低位。当然，失速的风险并未消失。之后的通货膨胀风险和加息加速的可能性正在推高长期利率的水平。





这样一来，美国股市也越来越难以单纯地为 “ 强劲的美国经济 ” 而感到喜悦。利率快速上升有可能给经济造成打击。一方面，资金一直集中于低利率下有望维持增长的高科技股，但如果利率上升，在衡量股价是否适当的指标方面，高估感难以否认。





美联储主席鲍威尔强调称根据经济和物价状况 “ 灵活应对 ” 。正如美国联邦公开市场委员会（ FOMC ）会议后的声明的分量逐渐变短所象征的那样，正在减少今后的暗示，加强 “ 根据数据 ” 的姿态。加拿大皇家银行资本市场的经济学家乔希 · 奈（ Josh Nye ）指出，这些变化 “ 在投资者之间略微引发混乱 ” 。





在未来存在经济失速风险的情况下，是尽早停止加息？还是加速加息？在困惑之中，长期利率和股价的波动都容易变得剧烈。





报道认为，不仅仅是美国经济强劲带来的

“

内忧

”

。无法无视的还有

“

外患

”

。在中美贸易摩擦之下，国际货币基金组织（

IMF

）下调了世界经济的增长率展望。

10

日，从早上开始，被视为对经济敏感的半导体股的抛盘就出现增加。

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