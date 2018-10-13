德媒称欧盟“黄金签证”遭炮轰：带来洗钱和贪腐风险

德媒称，欧盟一些成员国允许富有的外国人以大额投资换取护照、居留权，这带来洗钱的风险，因为一些项目存在管理不善的问题。
据德国之声电台网站10月10日报道，由全球见证和透明国际组织发布的联合报告称，目前欧盟有13个成员国政府设立有大额投资换国籍的机制，包括奥地利、塞浦路斯、卢森堡、马耳他、希腊、立陶宛、葡萄牙、西班牙、爱尔兰、英国、保加利亚、荷兰和法国，匈牙利已终止了本国项目。
全球见证组织的赫斯特表示：“如果你以可疑的手段获取大量金钱，那么就确保在远离你‘犯案’的地方有一个新家，这样的想法不但有吸引力，而且合乎逻辑。”
她警告说，对购买欧盟护照、居留权的个人所进行的调查并不彻底，因而带来腐败、洗钱等隐患。
该报告呼吁欧盟设定有约束力的标准，管理这些移民机制，并把适用于银行、博彩业的反洗钱规定推广到与“购买签证”有关的行业中。
人权组织称，这些投资换签证的机制下，一个护照平均花费90万欧元，塞浦路斯的护照高达200万欧元。
报告称，过去十年，欧盟国家出售了至少6000个护照和近10万个居留许可，带来了250亿欧元的外国直接投资。
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