研究发现尼安德特人曾阻止人类被流感消灭

英媒称，一项最新研究表明，如果没有与尼安德特人结合，现代人类可能已经被流感消灭了。





据英国《每日电讯报》网站报道，美国斯坦福大学的科学家发现，古代人的幽会导致了重要 DNA 的交换，此举在人类离开非洲后保护人类免受疾病的侵害。





报道称，尼安德特人大约在 4 万年前灭绝，但大多数现代欧洲人仍携带尼安德特人基因组中约 2% 的 DNA 。





研究人员发现，人们从尼安德特人那里继承的 152 个基因与现代的甲型流感和丙型肝炎相互作用，帮助人类祖先在遭遇此类疾病时能够抵抗它们。





斯坦福大学文理学院进化生物学家德米特里 · 彼得罗夫说： “ 我们的研究显示，大量经常出现的尼安德特人 DNA 片段适应性很强，而这是出于一个很酷的原因。 ”





他说： “ 尼安德特人的基因很可能为我们提供了一些保护，使我们的祖先在离开非洲时免受遇到的病毒的侵害。 ”





报道称，当这两个物种首次接触时，尼安德特人已经在非洲以外生活了数十万年，这使得他们的免疫系统有充足的时间在欧洲进化出抵御传染性病毒的能力。





但相比之下，人们刚移民的祖先要脆弱得多。





报道称，在这项研究中，科学家们编制了一份清单，列出了现代人类体内 4500 多个已知与病毒存在某种互动的基因。





随后，他们将这份清单与尼安德特人 DNA 序列数据库进行了对比，确定了现代人基因中的 152 个片段同样存在于尼安德特人体内。





斯坦福大学彼得罗夫实验室前博士后研究员戴维 · 埃纳尔说： “ 对现代人来说，从尼安德特人那里借用已经具备适应能力的遗传防御系统，比等待他们自己完成适应性突变要合理得多，因为后者需要更多时间。 ”





他说： “ 现代人类和尼安德特人的亲缘关系非常密切，因此对于这些病毒来说，并不需要跨越什么基因屏障。但这也意味着尼安德特人可以向我们传递针对这些病毒的保护系统。 ”

报道称，这项新的研究成果发表在美国的《细胞》双周刊上。

Twitter

sgnypost





