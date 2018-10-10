英媒文章：多国“新竞争”重塑非洲

英国《金融时报》网站 9 月 24 日发表题为《对非洲的新争夺战》的文章称，世界上各股力量正在彻底改变非洲与世界的互动。





新机遇令非洲兴奋





文章称，作为今年全世界增长最快的经济体之一，加纳是各种力量的一个微小缩影，这些力量正在彻底改变非洲与世界的互动。从中国到巴西，从俄罗斯到土耳其，一群新的外部力量正在这片广阔大陆上获得商业和战略立足点。这片大陆直到最近才不再受前欧洲殖民大国和美国支配。





文章指出，在一些人所称的 “ 对非洲的新争夺战 ” 中，这些非西方国家正在发现商业机遇，并试图将自己投射到世界上一个问题很多但充满活力的地区。海湾和中东国家为在非洲之角的影响力展开争夺，印度正取代美国成为尼日利亚原油的最大进口国。在非洲各地，新参与者都在让人们感受到他们的存在。





很多非洲人认为，外界对这块大陆的更广泛兴趣是一个绝佳的机会，令其可以摆脱他们所认为的与传统大国的家长式关系，从而助推一个不同的发展阶段。





几内亚比绍的发展经济学家卡洛斯 · 洛佩斯说，对于在一个或可称为 “ 后后殖民 ” 时代的时期所出现新可能性，他所遇到的非洲领导人没有不感到兴奋的。





美欧丧失垄断地位





文章指出，不断改变的接触模式促使华盛顿和欧洲重新评估它们对非洲大陆的态度，这些模式反映在贸易上。早在 2009 年，中国就取代美国成为非洲最大的贸易伙伴。去年，中非贸易额为 1700 亿美元，是新千年伊始的近 20 倍。相比之下，美国与撒哈拉以南非洲地区的贸易额仅为 390 亿美元。





文章介绍，其他国家紧随其后。据联合国非洲经济委员会统计，非洲与印度的贸易额从 2001 年的 72 亿美元猛增至 2014 年的 780 亿美元，这使印度成为非洲第四大贸易伙伴。据布鲁金斯学会计算， 2006 年至 2016 年间，非洲从俄罗斯和土耳其的进口额分别增长了 142% 和 192% 。约翰斯 · 霍普金斯大学的中国 - 非洲研究所称，在截至 2016 年的十年中，中国在非洲国家投入了约 1250 亿美元资金。





文章称，人们越来越觉得美国正在丧失对非洲的影响力，这有助于解释特朗普总统支持海外私人投资公司大扩张的决定。





有迹象表明，欧洲终于意识到了外交和商业挑战。去年，德国启动了所谓的 “ 非洲马歇尔计划 ” ，承诺向在非洲投资的企业提供公共资金。法国总统马克龙也试图表达一项针对非洲大陆的新愿景。他强调自己是在非洲国家赢得独立后出生的，他主张建立一种摆脱殖民包袱的关系。他还强调了包括中小企业在内的法国企业在非洲大陆英语和葡萄牙语地区以及在传统法语地区的商业机会。





竞争带来更多选择





文章称，无论是出于担忧还是对商业和外交机遇的感知，更多样的参与者为非洲领导人提供了更多选择。联合国非洲经济委员会执行秘书薇拉 · 松韦说： “ 这以一种前所未有的方式为竞争留出了空间。 ”





文章指出，在各国对非洲不断提升的兴趣中，有一部分带有机会主义色彩。美国哥伦比亚大学新闻学院教授、非洲问题专家霍华德

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弗伦奇说：

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冷战结束时，西方国家在很大程度上撤出，不再维护自身在非洲的利益。由此产生的真空过了这么长时间才吸引了大量新参与者。中国显然是最重要的，但马来西亚、印度、越南、土耳其、巴西、俄罗斯和海湾国家都已加入进来。我认为，某种重要的情况正在发生。

”

尽管非洲确实存在一些问题，但成本基数低于欧美竞争对手的企业常能获得不错的收益。

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