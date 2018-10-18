“特朗普效应”发酵！美国千禧一代“拥抱”社会主义

美国《基督教科学箴言报》网站 10 月 11 日刊载文章称，盖洛普公司今年的一项民调显示，当今美国年轻人的看法自 2016 年以来发生了转变，对社会主义比对资本主义更有好感。

对社会主义 “ 更有好感 ”





文章称，贝尔纳多 · 比希尔 · 伦东受雇于一家面包工厂。有一天，上面的人发话了：一个新客户需要把面包装在一种不同的盒子里。工人们包装的面包数量没有变，但工作的难度却变大了，而且并没有得到额外的时间来做这项工作；也没有额外的工资。他回忆道， “ 我们就是必须去做 ” ，这就是上面传下来的话。





文章称，比希尔 · 伦东和同事乃至他的顶头上司所看到的是，每条面包加收 15 美分，意味着这家面包厂获得了大量新增利润，但生产线上的人却一无所获。他说，这对工人们来说 “ 难度极大 ” ，而 “ 对老板来说是一笔意外之财 ” 。





文章称，如今，比希尔 · 伦东已经换了一个他喜欢得多的工作环境 —— 一个由员工集体所有的自行车店。虽然薪水不高，但这份工作所带来的额外好处对这样一家小店来说并不常见：退休储蓄计划、淡季不裁员和家庭氛围。在每周的例会上，每个人对于决策都有发言权。





文章称，如今，在巴尔的摩的这家自行车店打算开设分店之际，它也希望成为美国经济更大规模转型的一个排头兵。这里的员工想要证明，相对于过度将利润和贪婪奉为生存动机的企业体制，平等主义的企业模式是一种可行的升级方式。





文章称，位于巴尔的摩市中心霍华德街大桥下的这家自行车店只是整个美国特别是年轻人在经济问题上出现一股 “ 左倾 ” 苗头的一个例子：





· 盖洛普公司今年的一项民调显示，当今美国年轻人的看法自 2016 年以来发生了转变，对社会主义比对资本主义更有好感。





· 公众一直支持 “ 全民医保 ” 和联邦就业保障等理念，从而使民主党内的力量向左翼倾斜。

· 员工所有制 —— 包括部分和全部归员工所有的工人合作社 —— 日益发展。





“ 特朗普效应 ” 火上浇油





文章认为，这一切并不意味着一场马克思主义革命迫在眉睫。但是，除了是政治两极分化的表征之外，它也表明了对于经济体制的不满，甚至得到了一些保守派经济学家的附和。





文章称，美国芝加哥大学布思商学院的路易吉 · 津加莱斯在谈到真正竞争性市场带来的好处时说： “ 显然，美国的资本主义未能提供它所承诺的东西。 ” 他说： “ 我们要么得修正资本主义以提供它所承诺的东西，要么就可能最终失去资本主义或 …… 民主，或同时失去二者。 ”





文章称，这是一个令人震惊的论断，因为按照许多标准来衡量，美国经济不仅强劲而且繁荣。失业率正接近半个世纪以来的最低点。消费者信心已经恢复。第二季度的经济增长超过 4% 。然而，许多美国人仍然感到担忧或失望。这是为什么？





文章认为，在某些方面，资本主义是其自身成功的受害者。大规模的技术创新虽然被普遍誉为资本主义的最大胜利，但却因为机器威胁到整个经济领域的就业岗位而加剧不安全感。在其他方面，资本主义的缺陷也显现出来。专家认为，有钱阶层助推了加剧不平等和不满情绪的趋势。





文章称， “ 特朗普效应 ” 可能起到了火上浇油的作用。千禧一代自 2016 年大选以来的态度转变反映为他们对资本主义的好感下降（而不是对社会主义的支持增加），而在这种转变的同时，他们对一位为富人减税的亿万富翁总统也产生了负面看法。





文章称，所有这一切再加上 “ 大衰退 ” 留下的影响，帮助塑造了渴望经济变革的年轻一代，他们的集体声音可能大到足以产生一定的影响。许多千禧一代似乎更感兴趣的是调和而不是替换资本主义。不过，他们提出的问题仍然十分重要，触及自由和公平等价值观以及美国梦的可行性。





“ 变革 ” 已撕裂社会结构





文章认为，如果总结一下是什么令埃琳娜 · 博泰拉对当今美国资本主义感到痛心的话，那也许可以归结为两个问题：平等和机遇。她说，即使是在一个富足的国度里，很多人也 “ 永远没有足够的储蓄以停止担忧 ” ，更不用说发挥出自己更大的潜力了。





文章援引博泰拉的话说： “ 我认为，在以一种要么对工人公平、要么对社会有利的方式分享增长红利方面，我们做得非常不好。 ” 博泰拉是华盛顿特区的一名千禧一代，曾在信用卡行业工作，眼下正在为她可能撰写的一本书做些研究。





文章称，和其他许多美国年轻人一样，对博泰拉来说，金融危机和随之而来的经济衰退是一个决定性的事件。





文章称，拥有公共政策学硕士学位的孟说：

“

当我们谈论经济时，我的确感到有点失望，因为中产阶级正变得越来越拮据，而富人却变得越来越富有。

”

事实上，资本主义制度用破坏性的变革撕裂了社会结构。

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