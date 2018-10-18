NASA前航天器测控人员披露 阿波罗11号登月不为人知的细节

即便是尼尔 · 阿姆斯特朗在那次历史性的月球之旅中遇到问题，位于休斯敦的美国国家航空航天局（ NASA ）也不会首先知晓。





NASA 通过推动阿波罗 11 号任务，将人类送上地球的卫星月球，在与苏联的太空竞争中暂时领先，但却未能率先听到宇航员那句著名的 “ 鹰已着陆 ” 的电文，而首先听到 “ 这是个人的一小步，但却是人类的一大步 ” 这句豪言壮语的也不是美国人。





宇航员的声音传回地球有 1.7 秒的滞后，而首先听到他们声音的人并不在美国，而是在 NASA 位于马德里的地面测控站。现已退休的前航天器测控人员何塞 · 曼努埃尔 · 格兰德拉和卡洛斯 · 冈萨雷斯 · 平塔多曾在西班牙参加了此次传奇式的任务，负责休斯敦和阿波罗 11 号之间的信息传输工作。





因此他们知道，阿姆斯特朗成为第一个登上月球的人之前曾经绊倒了两次，而他的伙伴巴兹 · 奥尔德林之所以比他晚 17 分钟踏上月球，主要是因为他意识到舱门外并没有门把手。





虽然月球上没有风，但谨慎的奥尔德林认为还是要用一个东西卡住舱门，以免门从外面关上就进不去了。借助地面测控站配备的生物传感器，两人了解到，虽然两位宇航员在与休斯敦对话时听起来十分镇定，但狂跳的脉搏暴露出他们内心的紧张情绪。





记者问道： “ 当您获知一切进展顺利、任务胜利完成时，是否感到此次任务十分伟大？ ” 平塔多表示： “ 很难描述当时的心理。 ” 而格兰德拉则说了大实话： “ 那时候我什么想法都没有，只求我负责的仪器不要出故障。 ” 在位于马德里的天体生物学中心，两人接受了记者采访。他们告诉记者，阿姆斯特朗和奥尔德林并未立即下到月球表面，而是等待了 6 个小时，直到被认为适合在全国播放这一壮举的时刻到来。





他们并未遵照命令去睡觉，而是一直在拍摄月球景观，直到被允许出仓。可惜的是， 1969 年那时候自拍还没有流行。美国导演达米安 · 沙泽勒大胆尝试探月题材，最近推出了新作《登月第一人》。





虽然沙泽勒力求还原真相，但用专家的眼睛来看，这部电影和很多好莱坞作品一样，存在一些脱离实际的疏漏，不过在探月题材的作品当中已经算得上上乘之作。格兰德拉表示，这部影片依然缺乏一些细节。





例如，为了纪念在阿波罗 1 号火灾事故中不幸罹难的宇航员，阿姆斯特朗在月球上留下了一枚纪念章。第一位在飞船中遇难的宇航员科马洛夫和第一位进入太空的宇航员加加林的两位遗孀在阿波罗 11 号登月前将苏联政府颁发给其丈夫的纪念章交给了他们，而阿姆斯特朗也将这些纪念章留在了苏联宇航员同样魂牵梦绕的地方。









作为此次航天壮举的见证者，格兰德拉和平塔多认为，导演并没有在影片中加入此类感人的真实细节，而选择了一些虚构的情节，例如阿姆斯特朗将因病夭折的女儿的手镯抛入一个火山口。





不过格兰德拉在接受采访时表示，虽然他随身携带这件珍贵纪念品的确是事实，而且月球上确实有很多火山口，但登月舱附近并没有，因此这个细节是说不通的。





尽管两位前测控人员承认，那些特别具有历史意义的对话都是事先打好草稿的，但有些连电影台词都没有设计出来的对话的确是他们随性

而发。





格兰德拉回忆说，在着陆前他听到奥尔德林对阿姆斯特朗说： “ 我从地球上带了葡萄酒和面包，我想在月球上行圣餐礼，有问题吗？ ” 当然没有问题。两位宇航员请求所有与他们保持联络的人关闭录音设备，保持安静两分钟。而地面上的两位测控人员也借此机会沉静下来，认真思考着此项航天壮举对人类历史的重要意义。





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