    • 2018年10月9日

    Home environment global Science 联合国：全球气温在2030年将达不可逆的临界点

    联合国：全球气温在2030年将达不可逆的临界点

    星期二, 十月 09, 2018 , ,

    周一（8日），联合国发布了一份气候报告，警告称全球气温最快将在2030年达到不可逆转的临界点，呼吁各国采取空前的行动来抵御全球变暖。

    据美国广播公司（ABC8日报道，这份具有里程碑意义的报告由联合国下属机构政府间气候变化专门委员会（IPCC发布，阐述了全球气温上升对环境和社会的潜在影响。
    　　
    研究人员称，由于人类活动和温室气体排放，全球气温已经比工业化前水平高出1摄氏度。如果温室气体排放继续以目前的速度增长，到2030年，全球气温预计将比工业化前水平高出1.5摄氏度。
    　　
    报告指出，任何额外的气候变暖问题都很重要，特别是气温上升1.5摄氏度或更高，将带来长期或不可逆转的风险，比如一些生态系统的损失。
    　　
    研究人员发现，到2030年，人为造成的二氧化碳排放量需要减少近一半，以避免对气候变化造成恶劣影响。
    　　
    他们表示，社会的各个方面都需要进行迅速、深远和空前的改变，来抵御不可逆的环境破坏。
    　　
    据《今日美国》报道，报告呼吁世界各经济体迅速减少化石燃料的使用，同时大幅增加清洁、高效能源的利用。

    IPCC的目标是让全球气温较工业化前的上升限制在1.5摄氏度。该机构表示，除非迅速采取行动，否则这几乎是不可能的。
    　　
    报告指出，将气候变暖限制在这一水平将大大降低一系列风险，例如水资源短缺、旱涝、极端高温、热带气旋、生物多样性丧失和海平面上升。
    　　
    IPCC工作组联合主席、中国科学家翟盘茂表示，这份报告强烈传达的一个关键信息是，我们已经看到了全球变暖1摄氏度的后果，包括更极端的天气、海平面上升和北极海冰减少等。

    报告的主要作者、康纳尔大学气候科学家娜塔莉马霍瓦尔德（Natalie Mahowald）称，对一些人来说，这无疑是生死攸关的局面。阻止全球变暖意味着地球上一半的人口将免遭缺水之苦，且由炎热、烟雾和传染病造成的死亡和疾病将会减少。
    　　
    她补充道，我们面临着一项艰巨的任务，但这并非不可能。这是我们决定世界未来面貌的机会。
    　　
    ABC报道，本次发布的报告是由世界各国领导人委托撰写的，是2015年《巴黎协定》的一部分，而特朗普却在20176月宣布美国退出该协议。
    　　
    按计划，12月在波兰举行的卡托维兹气候变化会议（Katowice Climate Change Conference）上，各国政府将讨论这份报告以及应对气候变化的措施。

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签： , ,