联合国：全球气温在2030年将达不可逆的临界点

周一（8日），联合国发布了一份气候报告，警告称全球气温最快将在2030年达到不可逆转的临界点，呼吁各国采取“空前的”行动来抵御全球变暖。
据美国广播公司（ABC）8日报道，这份具有“里程碑”意义的报告由联合国下属机构“政府间气候变化专门委员会（IPCC）”发布，阐述了全球气温上升对环境和社会的潜在影响。
研究人员称，由于人类活动和温室气体排放，全球气温已经比工业化前水平高出1摄氏度。如果温室气体排放继续以目前的速度增长，到2030年，全球气温预计将比工业化前水平高出1.5摄氏度。
报告指出，任何额外的气候变暖问题都很重要，特别是气温上升1.5摄氏度或更高，将带来长期或不可逆转的风险，比如一些生态系统的损失。
研究人员发现，到2030年，“人为”造成的二氧化碳排放量需要减少近一半，以避免对气候变化造成恶劣影响。
他们表示，“社会的各个方面都需要进行迅速、深远和空前的改变”，来抵御不可逆的环境破坏。
据《今日美国》报道，报告呼吁世界各经济体迅速减少化石燃料的使用，同时大幅增加清洁、高效能源的利用。
IPCC的目标是让全球气温较工业化前的上升限制在1.5摄氏度。该机构表示，除非迅速采取行动，否则这几乎是不可能的。
报告指出，将气候变暖限制在这一水平将大大降低一系列风险，例如水资源短缺、旱涝、极端高温、热带气旋、生物多样性丧失和海平面上升。
IPCC工作组联合主席、中国科学家翟盘茂表示，“这份报告强烈传达的一个关键信息是，我们已经看到了全球变暖1摄氏度的后果，包括更极端的天气、海平面上升和北极海冰减少等。”
报告的主要作者、康纳尔大学气候科学家娜塔莉•马霍瓦尔德（Natalie Mahowald）称，“对一些人来说，这无疑是生死攸关的局面。”阻止全球变暖意味着地球上一半的人口将免遭缺水之苦，且由炎热、烟雾和传染病造成的死亡和疾病将会减少。
她补充道，“我们面临着一项艰巨的任务，但这并非不可能。这是我们决定世界未来面貌的机会。”
据ABC报道，本次发布的报告是由世界各国领导人委托撰写的，是2015年《巴黎协定》的一部分，而特朗普却在2017年6月宣布美国退出该协议。
按计划，12月在波兰举行的卡托维兹气候变化会议（Katowice Climate Change Conference）上，各国政府将讨论这份报告以及应对气候变化的措施。
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