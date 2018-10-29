法媒称中国新丝绸之路价值千金：将对黄金市场产生巨大影响

法媒称， “ 一带一路 ” 倡议这项中国浩大的工程跨越的众多国家和地区占全球黄金供应的 25% ，占全球黄金消费的 80% 。





法国《回声报》网站 10 月 21 日刊登题为《中国新丝绸之路价值千金》的报道称，在今年春天的《金融时报》全球期货峰会上，艾文霍矿业公司老板罗伯特 · 弗里德兰在一屋子全球原材料大企业代表面前指出： “ 新丝绸之路很可能是你们没注意到的最大创举！ ”





报道称，中国的这项浩大工程是一个旨在通过陆路和海路将中国与欧洲连接的基础设施计划。中银国际原材料市场战略主管肖芙（音）确信，该计划可能会对原材料市场而且尤其是黄金市场产生 “ 巨大 ” 影响。





报道称，她在世界黄金协会发表的报告中指出，这项倡议涵盖的国家和地区有占全球一半的人口和近三分之一的经济总量。





报道还称，在新丝绸之路上，有些国家黄矿蕴藏量大，比如乌兹别克斯坦、伊朗、阿塞拜疆和马来西亚。该地区整体在矿产供需系统中扮演重要角色。仅黄金这一种矿产占全球供应和消费的比例便分别高达 25% 和 80% 。





报道指出，中国如今是全球第一黄金生产国和消费国，但中国希望进一步开发自己的黄金市场。在 “ 一带一路 ” 倡议核心有一个大型基金，即 2015 年创建的 160 亿美元黄金投资基金。中国两大黄金巨头山东黄金集团和陕西黄金集团是最初的两大投资者。该行业的其他很多中国企业近年来则采取了走出国门的战略。





肖芙确信，在这片广袤的区域投资公路、桥梁、铁路等基础设施

“

会有助于将矿产原材料向市场运输并为矿产项目提速

”

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