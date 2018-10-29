文在寅游说欧洲放松对朝制裁无功而返

德媒称，韩国总统文在寅原本冀望于说服欧洲领导人，放松对朝鲜的制裁。但德、法、英均坚持朝鲜须先落实全面弃核。





据德国之声电台网站 10 月 26 日报道，韩国总统府青瓦台对于文在寅上周与欧洲领导人的会晤评价积极，但事实上，文在寅未能获得对朝鲜放松国际制裁的支持。





德、法、英均重申，除非平壤 “ 全面、可核实、不可逆转地 ” 放弃核武，否则不会提供 “ 奖赏 ” 。

韩国的朝鲜大学国际关系教授安仁海向德国之声表示： “ 看来，文在寅原本对于说服欧洲领导人放松对朝制裁、以此鼓励朝鲜弃核抱有很大希望，但却以失望告终。 ”





安仁海表示，文在寅在布鲁塞尔出席亚欧峰会的 9 天之行中，与欧洲领导人举行了一系列双边会谈。





安仁海说，欧美的政治气氛让文在寅的建议难以获得支持。





文在寅与德国总理默克尔 10 月 19 日举行会谈。二人同意发展双边关系、深化经济合作。但在朝鲜问题上，默克尔反对文在寅的看法，即放松制裁是鼓励平壤弃核的最有效途径。默克尔表示，朝鲜应把弃核承诺付诸行动。法国总统马克龙在巴黎与文在寅的会谈中也作出类似表态。马克龙说： “ 法国高度赞赏韩国的努力，以推动朝鲜公开、明确落实全面、可核实、不可逆转的弃核。 ” 英国首相梅在布鲁塞尔会议期间与文在寅的会谈中，也重申坚持全面、可核实、不可逆转。





报道称，英法是联合国安理会 5 个常任理事国中的 2 个，其立场具有重要意义。





天普大学东京分校国际关系教授迪雅里克表示： “ 让任何欧洲国家公开表态，同意放松对朝鲜制裁，都是很难的。我估计，制裁会逐渐放松 —— 我们已经看到这样的情况，但欧洲国家不会迈出第一步。 ” 他说，对欧洲国家来说，更要紧的是俄罗斯和伊朗问题。





首尔的亚洲研究所主任帕斯特莱克认为，在华盛顿继续对朝鲜持强硬立场的时候，文在寅试图劝说其他政府改变对平壤立场，这是给自己出了个难题。





他也认为，对欧洲而言，俄罗斯、土耳其、伊朗更要紧，朝鲜则居次要地位。

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