中国连续三个月减持美债 持有规模为一年多最低

英媒称，美国财政部16日公布的数据显示，中国8月持有美国国债规模连续第三个月下降，为一年多来最低。
据路透社10月16日报道，这可能是中国在面对新兴市场波动的情况下，为支撑本币而采取的一个举措。数据显示，中国8月持有的美债规模降至1.165万亿美元，7月时为1.171万亿美元。不过中国仍是美国的最大债权国。
加拿大蒙特利尔银行资本市场公司利率策略师乔恩·希尔说：“这很可能是为了支撑人民币和管理每日的资金流动。”
他补充称：“8月新兴市场也出现了一些波动，人民币在月中小幅贬值。”
报道称，8月，美中贸易战升级，外界担心中国可能通过减持美债来进行报复。但希尔称，从8月的数据中还看不出有证据证明这一点。
希尔补充说：“鉴于降幅较小且没什么市场反响，看起来中国显然没有将持有的美债当作武器。”
报道称，日本8月持有的美债规模也减少，降至1.029万亿美元，创2011年10月以来低点。7月日本持有1.035万亿美元美债。
日本财务省上周公布的数据显示，日本投资者8月卖出美国和德国债券，买入英国债券，不过10月可能净买入美债。
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