中国连续三个月减持美债 持有规模为一年多最低

英媒称，美国财政部 16 日公布的数据显示，中国 8 月持有美国国债规模连续第三个月下降，为一年多来最低。





据路透社 10 月 16 日报道，这可能是中国在面对新兴市场波动的情况下，为支撑本币而采取的一个举措。数据显示，中国 8 月持有的美债规模降至 1.165 万亿美元， 7 月时为 1.171 万亿美元。不过中国仍是美国的最大债权国。





加拿大蒙特利尔银行资本市场公司利率策略师乔恩 · 希尔说： “ 这很可能是为了支撑人民币和管理每日的资金流动。 ”





他补充称： “8 月新兴市场也出现了一些波动，人民币在月中小幅贬值。 ”





报道称， 8 月，美中贸易战升级，外界担心中国可能通过减持美债来进行报复。但希尔称，从 8 月的数据中还看不出有证据证明这一点。





希尔补充说： “ 鉴于降幅较小且没什么市场反响，看起来中国显然没有将持有的美债当作武器。 ”





报道称，日本 8 月持有的美债规模也减少，降至 1.029 万亿美元，创 2011 年 10 月以来低点。 7 月日本持有 1.035 万亿美元美债。





日本财务省上周公布的数据显示，日本投资者 8 月卖出美国和德国债券，买入英国债券，不过 10 月可能净买入美债。





报道称，美国财政部数据还显示，

8

月外资购买美债规模远高于

7

月。分析师表示，外资更多购买美债反映出美债收益相对高于其他主要经济体的固定收益证券。十年期基准美国国债收益率

8

月初为

3.0%

，月末跌至

2.85%

。数据还显示，外资

8

月连续第二个月净买入长期美债。

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