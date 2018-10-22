美国或修改“汇率操纵国”认定标准？美财长：持开放态度

德媒称，上周，美国没有将中国列为“汇率操纵国”。如果美国下修认定标准，则可能有机会。
据德国之声电台网站10月22日报道，美国财政部长姆努钦10月21日接受彭博新闻社采访表示，对美国修改“汇率操纵国”的认定标准抱持开放态度。美国修改认定标准之后，有机会把中国列为“汇率操纵国”，进而实施制裁措施。
彭博社报道称，一个国家要被美国国会认定为“汇率操纵国”，有三个条件，都不容易达成：至少要对美国有每年200亿美元的贸易顺差；经常项目盈余占到GDP的3%；通过汇率干预买入的外汇超过GDP的2%。
报道还称，长期以来，华盛顿一直认为北京为压低人民币汇率，使其出口更具竞争力。然而近年来，人民币不断升值。经济学家认为，这更符合中国的经济基本面需求。
报道指出，然而，随着美国利率上升，美元进一步走强，中国对外出口变得更加昂贵。
10月17日的报告指出：“最近中国货币的走势，并没有朝着有助于减少中国巨额贸易顺差的方向发展。”不过美国财政部估计，今年中国对外汇市场的直接干预有限，表示中国人民银行实际上是中立的。
同一天，姆努钦也接受了路透社的采访，表示自己并不担心中国的经济状况会对美国形成冲击。
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