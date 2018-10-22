父亲吸烟或给后代造成大脑损伤

英媒称，一项动物研究显示，父亲的吸烟习惯可能会给子女甚至孙辈的大脑造成损伤。
据英国《每日镜报》网站10月16日报道，科学家发现了尼古丁导致精子中的关键基因发生化学变化的证据。
报道称，在这项研究中，研究人员给处于精子发育阶段的雄性小鼠提供了含有低剂量尼古丁的饮用水。
报道还称，这些雄性小鼠随后与从未接触过尼古丁的雌性小鼠进行繁殖。虽然这些当了父亲的小鼠依然正常，但其后代却表现出了过动、注意力缺陷和精神僵化等症状。
再往后，新一代雌性小鼠产下的雄性后代也有着虽然不那么明显但却依然严重的大脑损伤。
分析显示，有证据表明，最初接触尼古丁的小鼠的精子发生了“表观遗传改变”——即影响基因活动的变化。
“男性吸烟多于女性的事实使得这种对男性的影响从公共健康的角度来说尤为重要，”美国佛罗里达州立大学的普拉迪普·拜德博士说，“我们的研究结果突出说明，有必要更多地研究父亲而不仅仅是母亲吸烟对孩子健康的影响。”
该研究结果发表在美国《科学公共图书馆·生物学》杂志上。
英国伦敦大学国王学院精神病学研究所的苏珊娜·罗伯茨博士说：“尽管这些结果很有意思，但尚难以推断出此类影响对人类的重要性，因为人类行为的因果途径和对生物学的影响要复杂得多。”
她说：“需要在人类身上进行充分的重复实验和进一步的研究才能全面了解其影响。”
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