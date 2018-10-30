“热带特朗普”当选巴西总统 拉美进一步向右转

外媒称，雅伊尔·博索纳罗在巴西大选第二轮投票中以55.54%的得票率胜出，将在2019年1月1日与现任总统特梅尔交接，成为巴西新一任总统。
承诺捍卫巴西价值
据埃菲社10月28日报道，根据巴西高等选举法院统计结果，博索纳罗得票率为55.54%，其对手劳工党候选人阿达得票率为44.46%。
另据美国《华尔街日报》网站10月29日报道，巴西前陆军上尉博索纳罗在总统选举中大获全胜，成为全球又一位民粹主义领导人，将这个拉美第一大国家拉入右翼阵营。
目前任国会议员的博索纳罗承诺带领巴西进入一个“秩序和进步”的新时代，吸引了那些对普遍贪腐感到厌倦并担心犯罪率飙升的选民。
博索纳罗在投票开始前发推文称，几十年之后，巴西终于有机会选举一位真正信仰巴西价值的总统，10月28日将作为巴西的“新独立日”被铭记。
此外据埃菲社10月28日报道，巴西当选总统博索纳罗在胜选后的首次公开讲话中承诺将给国家带来和平，并将捍卫巴西的“宪法、民主和自由”。
“我的政府将是宪法、民主和自由的捍卫者。这不是一个政党的承诺，而是对上帝的誓言。”博索纳罗在发表电视讲话时强调。
这位领导人承诺，他的政府将是“宪政和民主的”，将进行经济改革，打破“债务增长的恶性循环”和“捍卫公民权利”。
他表示，新政府将致力于促进投资、尽快消除公共赤字、降低国有企业规模以给予私营企业彻底自由。他认为，这将成为经济发展真正的动力。
他表示：“我将打造一个为全体巴西人民工作的体面政府。”
博索纳罗还承诺将保障人口流动自由、宗教和政治自由以及新闻和言论自由。
在外交政策方面，巴西新一任总统表示将把外交关系从“意识形态偏见”中解放出来，使巴西重新获得国际社会的尊重。
又据法新社10月29日报道，白宫称，美国总统特朗普10月28日致电博索纳罗，祝贺其当选巴西总统。
报道称，博索纳罗曾公开赞赏特朗普。因为发表政治不正确的刻薄言论，博索纳罗有时被称为“热带特朗普”。
执政方针引发担忧
据阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网10月28日报道，博索纳罗的履历背景和他推动竞选活动的方式引发了对巴西未来的巨大疑问。他将成为巴西史上第一位来自三大党（劳工党、巴西民主运动党、巴西社会民主党）以外政党的总统。
报道指出，博索纳罗是军人出身，他主张动用军队维护治安，以及放松枪支管控以打击犯罪。
报道称，最近5年来，巴西经济的年增长率从未超过2%。如何提振经济是博索纳罗政府面临的一大挑战。
报道认为，博索纳罗赢得选举的主要原因之一，是民众对犯罪和暴力持续增多的痛恨。博索纳罗的建议是“将民众武装起来”，效仿美国等国的模式，放松枪支管控。但分析人士指出，在管控枪支的情况下，巴西的暴力犯罪致死人数已达欧洲的30倍以上，一旦枪支泛滥，后果不堪设想。
另据德国《明镜》周刊网站10月28日报道，博索纳罗赢得选举或许会导致巴西的政策发生剧变。此外，他还打算放宽武器限制，并赋予警察在打击暴力方面更多权力。他还宣布，将对违法者进行更严厉的镇压，让军人领导一些重要部门，并可能退出《巴黎协定》。
拉美进一步向右转
据埃菲社10月28日报道，博索纳罗的胜选进一步推动了拉美不久前开始的向右转的步伐。
报道称，博索纳罗以55.5%的支持率战胜劳工党候选人阿达，考虑到巴西在南美洲的重要影响力，可以肯定的是，该地区正在向右倾斜。
报道指出，拉美近9场大选中，除了墨西哥的安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔外，阿根廷、哥伦比亚、哥斯达黎加、智利、厄瓜多尔、洪都拉斯、巴拉圭和秘鲁的胜出者均是右翼候选人。
就在11年前的2007年11月，左派正在拉美蓬勃发展，第17届伊比利亚美洲国家首脑会议在智利首都圣地亚哥举行，极具象征性地集结了卢拉（巴西）、查韦斯（委内瑞拉）、莫拉莱斯（玻利维亚）、米歇尔·巴切莱特（智利）、拉斐尔·科雷亚（厄瓜多尔），阿兰·加西亚（秘鲁），塔瓦雷·巴斯克斯（乌拉圭）、曼努埃尔·塞拉亚（洪都拉斯）和丹尼尔·奥尔特加（尼加拉瓜）等一众左翼领导人。
报道称，拉美“向右转”始于2015年11月阿根廷保守派马克里在大选中胜出。
埃菲社采访的分析人士指出，拉美掀起保守主义热潮的背景是该地区多个国家因原材料价格下跌或左翼政府曝出腐败丑闻而陷入严重经济危机。
与其他右翼总统一样，博索纳罗选择明确宽松的经济政策，但他的立场更为激进。
报道称，巴西邻国的保守派政府早在巴西大选第二轮投票前就开始接近博索纳罗，其中的主要原因是巴西对该地区很多国家的经济影响力都举足轻重。
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