静观中美贸易战影响 波音强调继续加强对华业务

港媒称，波音公司市场营销副总裁兰迪·廷塞思日前对《南华早报》表示，波音公司试图在中美贸易战中扮演和平使者的角色。
据香港《南华早报》网站10月27日报道，这一美国飞机制造商向华盛顿和北京说明了两国在自由贸易中的“共同利益”。
报道称，亚太航空公司协会上周在韩国济州岛召开年会，廷塞思在会上表示，波音公司对双方都强调了这一点。
报道指出，这对波音公司而言利害攸关，未来20年，预计波音公司与中国的交易额将达1万亿美元。
“你可以想象，我们是美国最大的出口商，”廷塞思说，“我们80%的产品销往国外，因此开放、自由和公平的贸易对我们而言非常重要。”
“坦率地说，我们在中国有许多伙伴。我们制造的每架飞机都有零件和配件来自中国，因此我们继续强调这一关系的重要性。”
报道称，尽管发生了贸易战，波音仍继续维持与中国各家航空公司的伙伴关系，去年与中国航空公司的业务占该公司总业务量的30%，“或直接面向客户，或通过租赁”。
报道称，和许多企业一样，长期的贸易战对波音公司及其中国的供应商和客户而言是个坏消息，波音正在中国内地投资修建一个完工和交付中心，这是波音公司首个美国以外的完工和交付中心。
报道指出，波音公司正在加紧修建在浙江省舟山的工厂。这个工厂很大程度为中国客户修建的，预计将在明年年初启用。
报道称，波音公司在该项目中与中国商用飞机有限责任公司（中国商飞）合作。
廷塞思承认公司有“可以控制”的问题和“不可控”的问题，他说波音公司的态度是“一切照常”。
他补充说，波音公司将加紧建设，因为这将使中国商飞和内地的航空公司受益。
廷塞思说：“这是真正的双赢，所以我们将继续推进。”
报道还称，波音期待在未来20年向中国销售数千架新飞机，届时中国预计将超过美国成为世界上最大的空中旅行市场。
尽管有包括失去生意等各种风险，廷塞思很清楚波音公司与其顾客的关系。
廷塞思说：“我们确定将在这段时间与我们的航空公司客户保持密切关系。我们对渡过难关很乐观，但我们将拭目以待。”
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