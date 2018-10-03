美高官：我们的关税有理有据 中国的关税目的不纯

多位美国高官表达了对中国干涉美国中间选举的看法，虽然中国没有直接袭击选举基础设施，但他们都认为中国在针对美国。
美国之音10月3日报道称，多位美国高官就中国干涉美国中期选举发表了自己的看法。
美国国土安全部长吉尔斯腾·尼尔森（Kirstjen Nielsen）表示，“干涉美国国选举的方式可能是直接袭击美国的选举基础设施，也可能是通过外国的发言人或外国国营媒体来施加外国影响。” “在中国的例子中，中国更倾向使用一系列的手段来影响美国民众，使之更偏向中国。
俄罗斯现在在各方散播不和的种子，希望在这混乱中推进他们的政策。中国的手段有点不同，可能更长远，是一系列的影响手段。” 特朗普（Donald Trump）2020年的竞选贸易顾问柯蒂斯·艾利斯（Curtis Ellis）说，中国在贸易战中针对美国农产品征收关税就是在干预美国选举。
“我们的关税是我们在进行了调查后，根据世界贸易组织的标准制定的，补贴、侵犯知识产权等等，但是，中国的关税，美国媒体的一致看法是，是针对（支持）特朗普的选民的……农民、基本盘的选民，《中国日报》还在《得梅因纪事报》插入巨幅广告。
这看起来就是很笨拙地承认，中国就是用他们的关税来干预我们的选举。” 美国国务院主管东亚与太平洋事务的助理国务卿柯特·坎贝尔（Kurt Campbell）表示，“特朗普的农业界支持者受到巨大损失，但还是在支持特朗普，特朗普认为中国的政策试图在政治上削弱他，他不能接受，他在警告中国政府。” （多维新闻）
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