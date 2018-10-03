无现金社会难以面对战争和灾难

日本北海道强震引发了大规模断网断电，札幌市瞬间成了黑暗之都，期间，195万居民涌入超市和便利店购买生活物资。但那些平时只用手机支付的部分灾民，却丧失了支付能力，买不到生活所需。
9月6日，日本论坛匿名讨论版上出现了一篇疯狂吐槽电子支付的文章《只用电子支付的札幌人，完蛋了！》，文中说：自己平时习惯使用Apple Pay（苹果支付），出门从不带钱包，也很少现金。
当天凌晨，强震过后的札幌大范围停电，他检查了家中的冰箱，结果发现只剩了牛奶和蛋黄酱，于是急急忙忙赶往超市买生活物资。到超市后他发现自己身上根本没有现金，他拿着仅剩下62%电量的iPhone，茫然看着手机上Apple Pay的画面，感到了不安，等排队轮到他时，店员告知暂时无法使用电子支付，他去其它地方也一样用不了。
当晚七点，他独自坐在家中，饿着肚子。由于取不了现金，电力也仍未恢复，有种一切都完蛋的感觉。
今年2月，瑞典央行行长Stefan Ingves就提出警告。他表示，无现金社会在面对战争或天灾时毫无抵抗性，庞大的社会金融体系将在瞬间崩塌。“支付手段职能”是货币需要具有的四大职能之一，无现金支付也不过是“支付手段职能”的一种补充，因为其要借助特定的基础条件（电力、网络、基站等），代替不了现金支付。
札幌人还是幸运的，地震给所有人上了一课，可以正确认识现金支付和无现金支付。如果等到大规模战争爆发时，出现长时间断网、断电，遭遇会更惨重。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost