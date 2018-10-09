韩媒曝金正恩蓬佩奥对话细节：对谈5个半小时 金与正首与会

韩媒称，据悉，美国国务卿蓬佩奥7日访问朝鲜期间，与朝鲜最高领导人金正恩进行了5小时30分钟的会谈，比最初报道的3小时30分多出了2个小时。
据韩国《东亚日报》10月9日报道，青瓦台发言人金宜谦在8日的新闻发布会上表示，“有（外媒）报道说蓬佩奥与金正恩会见时间是2小时、1小时30分，但据7日和蓬佩奥一起参加会见的人说，他与金正恩的总会面时间是5个半小时。”他补充说，“上午进行了2个小时的会谈，午餐1个半小时，下午又进行了约2个小时的会见”，“我认为，金正恩十分重视与蓬佩奥的会面，留出了充分的时间和诚意”。
报道称，在此次蓬佩奥的第4次朝鲜之行中，朝鲜着意于与美国建立信任关系，采取了积极的姿态，吸引了人们的关注。蓬佩奥此次会见金正恩的时间超过5小时，与7月初引起“访朝空手而归”争议的第三次访问完全不同。也就是说，在半天的短暂访问时间里，金正恩一直在关照蓬佩奥。
报道称，金正恩的妹妹、朝鲜劳动党中央委员会第一副部长金与正单独陪同金正恩与蓬佩奥的面谈，也与这一基调有关。此前作为蓬佩奥对手的朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲没有出席，只有金与正进入会谈，这也是第一次。这也体现出金正恩十分看重与蓬佩奥的会面。有评价认为，为使朝-美磋商取得进展，朝鲜表现出了灵活性，不仅可以果断地更换沟通渠道，必要时还会使用金与正这张牌。
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