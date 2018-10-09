王毅指责美国干涉内政 美中关系继续恶化

北京——中国外交部长于周一以不寻常的坦率语言向美国国务卿指责美国干涉其内政，损害中国在台湾问题上的利益。
在与国务卿迈克·庞皮欧(Mike Pompeo)的面对面交流中，外交部长王毅指责特朗普政府“不断升级”贸易紧张局势，令两国关系“蒙上了阴影”。
在北京的会谈开始时，庞皮欧隔着桌子，坐在王毅对面，他尖锐地回应说，在中国所提出的问题上，美国与中国存在“根本分歧”。
这种尖锐的针锋相对，剥去了公开发表讲话时外交礼仪的惯常伪装。就在前几天，副总统迈克·彭斯(Mike Pence)宣布了华盛顿一项严厉的对华新政策，并在演讲中宣称美国“不会袖手旁观”。
庞皮欧在访问朝鲜、韩国和日本之后抵达北京的，这次访问主要是为特朗普总统与朝鲜领导人金正恩(Kim Jong-un)之间的第二次峰会设定时间和地点。离开韩国首都首尔时，国务卿说他在安排会晤方面取得了进展，特朗普希望在下个月的中期选举之前举行这次会面。
华盛顿继续寻求中国的帮助，为朝鲜无核化铺平道路，这也是国务卿赴北京的使命之一。
然而，从与王毅的会谈开始，近几个月来北京和华盛顿关系的恶化就成为了焦点。
王毅抱怨美国“无端指责中国的内外政策”，但没有细说。
这些话可能是指华盛顿抱怨它所认为的中国政府对其主要行业，特别是科技行业的不公平补贴。它也可能是指五角大楼最近向台湾出售武器，中国认为这个自治岛屿是自己的领土。它还可能是指，美国海军在南海一些岛屿周边加强了行动，北京声称拥有这些岛屿的主权。
庞皮欧此次访问不包括与中国领导人习近平的会面，这显然是中国人感到不满的另一个信号。6月，国务卿在上一次访问北京期间会见了习近平。
上周，美国官员表示，他们正在寻求与中国的“领袖”会面，这个说法通常用来指习近平。庞皮欧出访时发布的初步安排中列出了与他的会面。
但中国分析人士表示，鉴于中美两国的紧张关系和彭斯直率的讲话，习近平不太可能同意会见内阁级别的美国官员。中国分析人士表示，将由国务委员杨洁篪代替习近平传达强硬信息。
“鉴于特朗普政府自7月初以来对中国的所做作为，北京任何人接待庞皮欧这件事本身就是一种‘善意’，”位于北京的人民大学国际关系教授时殷弘表示。
在外交部的记者会上，外交部发言人表示，两国关系走下坡路不会影响双方在朝鲜问题上的合作。“简而言之，不会，”在被问及是否会存在负面影响时，外交部发言人陆慷回答道。
但两国在朝鲜问题——双方合作的最重要议题之一——上的合作似乎变得越来越不可能。朝鲜还没有同意华盛顿对无核化第一步的重要要求：清点朝鲜所有的核资产。分析人士表示，朝鲜的坚持意味着中国在这个问题上无法帮忙。
此外，尽管华盛顿希望通过严格的联合国制裁继续对朝鲜经济施压，但中国现在对该立场持反对态度。上个月在联合国，外交部长王毅提议放松对朝鲜的制裁，中国也已经开始允许某些种类的跨境贸易在两国间进行。
“中国认为，朝鲜问题缺乏进展几乎全部是特朗普政府造成的，”时殷弘表示。“因此中国不能也不愿意实质性地帮助美国，即使是把双边关系恶化先搁置在一边。”
庞皮欧在朝鲜首都平壤会面中的一个要点，是在国际核查人员访问丰溪里核试验场方面达成了一致。朝鲜于5月底炸毁了该试验场的隧道，核查人员想看看整个试验场是否真的被完全摧毁了。
人民大学的朝鲜问题专家成晓河表示，中国会很乐意让自己的核查人员参与到这个核查过程中。
尽管王毅措辞强硬，中国官方新闻媒体不遗余力地强调，在特朗普推出新的强硬政策之际，北京不应看起来是挑衅方。
“不从我方推动中美摩擦的升级，不烘托中美战略对抗的氛围，”通常态度强硬的报纸《环球时报》周一表示。
与此同时，这份报纸语调自信地表示，美国无法像挑战苏联那样，通过在军事武器上扩大开支来挑战中国。文章引用人民大学著名国际关系教授金灿荣的话表示，美国金融精英会拒绝放弃中国市场。
“美国的盟友好像都没什么反应，比如日本，”金灿荣在发表在《环球时报》的一则采访中表示。“搞冷战还需要各自有阵营，形成两个集团的对抗，美国这一姿态在国际上也没有基础”。（纽约时报中文网）
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