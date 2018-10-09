    • 2018年10月9日

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    “友邦”高官被曝性骚扰台翻译 台当局称文化差异

    星期二, 十月 09, 2018 ,


    当地时间108日，台湾友邦巴拉圭总统马里奥·阿布多·贝尼特斯（Mario Abdo Benítez）访台，台湾地区领导人蔡英文以隆重军礼迎接。台媒同日曝光了一个令双方都十分尴尬的事，称上周刚刚赴台访问的巴拉圭官员性骚扰台当局随行的女翻译员。 

     据台媒108日报道，台当局内政部门移民署上周曾举办为期8天的活动，邀请了8国、12名移民官员，其中友邦巴拉圭移民局局长也受邀出席。 

     令台当局没想到的是，活动尚未结束，就有消息称巴拉圭移民局局长性骚扰台当局移民署随行的女翻译员。 

     该名女翻译员已于5日下午赴北检正式提告，全案正由检警调查中，而巴拉圭移民局局长也于6日起，停止在台参访行程。 

     不过，双方以文化差异导致误会为由，已私下达成和解并撤告。台当局移民署回应称，有可能是女翻译对南美洲国家人士展现热情、致谢的方式有误解，属文化差异 

     报道称，巴拉圭移民局局长是此次参与活动的各国代表中的最高层级官员，这位局长于20188月上任时，台当局的新闻稿还特别提及巴拉圭移民局局长赴台访问一事。不料，当日却曝出丑闻。 

     对于案件以撤告收场，台湾网友一片嘲讽。为了台巴友谊最后还不是没事收场，也有网友讽刺，想要维持外交关系就要忍耐，谁叫她（蔡英文）不承认九二共识。

     也有人说迟早会断交，而且为了台湾的未来。” 

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