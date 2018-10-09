“友邦”高官被曝性骚扰台翻译 台当局称文化差异

当地时间

10

月

8

日，台湾

“

友邦

”

巴拉圭总统马里奥

·

阿布多

·

贝尼特斯（

Mario Abdo Benítez

）访台，台湾地区领导人蔡英文以隆重军礼迎接。台媒同日曝光了一个令双方都十分尴尬的事，称上周刚刚赴台访问的巴拉圭官员性骚扰台当局随行的女翻译员。





据台媒

10

月

8

日报道，台当局内政部门移民署上周曾举办为期

8

天的活动，邀请了

8

国、

12

名移民官员，其中

“

友邦

”

巴拉圭移民局局长也受邀出席。





令台当局没想到的是，活动尚未结束，就有消息称巴拉圭移民局局长性骚扰台当局移民署随行的女翻译员。





该名女翻译员已于

5

日下午赴北检正式提告，全案正由检警调查中，而巴拉圭移民局局长也于

6

日起，停止在台参访行程。





不过，双方以

“

文化差异导致误会

”

为由，已私下达成和解并撤告。台当局移民署回应称，

“

有可能是女翻译对南美洲国家人士展现热情、致谢的方式有误解

”

，属

“

文化差异

”

。





报道称，巴拉圭移民局局长是此次参与活动的各国代表中的最高层级官员，这位局长于

2018

年

8

月上任时，台当局的新闻稿还特别提及巴拉圭移民局局长赴台访问一事。不料，当日却曝出丑闻。





对于案件以

“

撤告

”

收场，台湾网友一片嘲讽。

“

为了台巴友谊最后还不是没事收场

”

，也有网友讽刺，

“

想要维持外交关系就要忍耐，谁叫她（蔡英文）不承认九二共识。

”





也有人说

“

迟早会断交，而且为了台湾的未来。

”

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