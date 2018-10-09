“友邦”高官被曝性骚扰台翻译 台当局称文化差异

当地时间10月8日，台湾“友邦”巴拉圭总统马里奥·阿布多·贝尼特斯（Mario Abdo Benítez）访台，台湾地区领导人蔡英文以隆重军礼迎接。台媒同日曝光了一个令双方都十分尴尬的事，称上周刚刚赴台访问的巴拉圭官员性骚扰台当局随行的女翻译员。
据台媒10月8日报道，台当局内政部门移民署上周曾举办为期8天的活动，邀请了8国、12名移民官员，其中“友邦”巴拉圭移民局局长也受邀出席。
令台当局没想到的是，活动尚未结束，就有消息称巴拉圭移民局局长性骚扰台当局移民署随行的女翻译员。
该名女翻译员已于5日下午赴北检正式提告，全案正由检警调查中，而巴拉圭移民局局长也于6日起，停止在台参访行程。
不过，双方以“文化差异导致误会”为由，已私下达成和解并撤告。台当局移民署回应称，“有可能是女翻译对南美洲国家人士展现热情、致谢的方式有误解”，属“文化差异”。
报道称，巴拉圭移民局局长是此次参与活动的各国代表中的最高层级官员，这位局长于2018年8月上任时，台当局的新闻稿还特别提及巴拉圭移民局局长赴台访问一事。不料，当日却曝出丑闻。
对于案件以“撤告”收场，台湾网友一片嘲讽。 “为了台巴友谊最后还不是没事收场”，也有网友讽刺，“想要维持外交关系就要忍耐，谁叫她（蔡英文）不承认九二共识。”
也有人说“迟早会断交，而且为了台湾的未来。”
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